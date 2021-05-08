İslam alemi için son derece önemli olan ve bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi bugün idrak ediliyor. Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) Kadir Gecesi'ne büyük önem verirdi ve "- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.(Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.) duasını okurdu. Bu önemli günde yakınlarına Kadir Gecesi mesajı atmak isteyenler ise sabah saatleriyle birlikte en güzel mesajları bulmak için araştırmalara başladı. Araştıranlar için kısa, anlamlı en güzel Kadir Gecesi mesajları, sözleri ve hadisleri haberimizde yer almaktadır. İşte Kadir Gecesi 2021 resimli mesajları ve sözleri!

KADİR GECESİ 2021 RESİMLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ!

O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar... Ta şafak sökünceye dek!.. Bu mübarek Kadir Gecesi'nde Allah dualarınızı kabul etsin.

İşte kısa, anlamlı en güzel Kadir Gecesi mesajları, sözleri ve hadisleri için devam ediniz...