''Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. İyi sonuç müttakilerindir. Düşmanlık ancak zalimler içindir. Peygamberimiz Hz.Muhammed(a.s)'e, onun bütün ehl-i beytine ve ashabına salat ve selam olsun.''

''Rabbena takabbel minna inneke ente's-semi'ul-'alim.

Ve tüb 'aleyna ya Mevlana inneke ente't-tevvabür-Rahim.

Vehdina ve veffikna ilel-hakkı ve ila tarikın müstekîm. Bi beraketil-Kur'anil-'aziîm.''

''Ey Rabbimiz! Bizden ibadetlerimizi kabul buyur! Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.

Ey Mevlamız! Bizim tövbelerimizi kabul eyle!. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olansın. Bize hidayet ver! Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle!. Yüce Kur'an-ın hürmetine, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamber hürmetine.''

Kısımları ile beraber devam eden hatim duası okunup tamamlanır. Ardından da fatiha suresi okunarak hatim edilen Kur'an-ı Kerim için hatim duası bitirilir.