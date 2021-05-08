İbadet ve oruçla idrak edilen on bir ayın sultanı Ramazan ayı gelecek hafta sona erecek. Ramazan Bayramı için geri sayım devam ederken Kadir Gecesi tarihi merak konusu olmaya başladı. Vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2021 yılı dini günler takvimini öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki, bugün kandil mi, ne kandili? Bugün Kadir Gecesi mi? Kadir Gecesi ne zaman ve Ramazan ayı ne zaman bitiyor? İşte dini günler takvimi

KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 dini günler takvimine göre, 8 Mayıs Cumartesi günü yani bugün Kadir Gecesi idrak edilecek.