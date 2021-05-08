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    • 08.05.2021 08:52
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    ne kandili? Bugün Kadir Gecesi mi? ve Ramazan ayı ne zaman bitiyor?

    ne kandili soruları sabah saatleriyle birlikte günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Ramazan ayının içerisinde yer alan ve bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'nin hangi gün idrak edileceği tarih araştırılıyor. Bu önemli gecede milyonlarca Müslüman ibadetlerini yerine getirecek ve eller semaya yükselecek. Peki, bugün Kadir Gecesi mi? ve Ramazan ayı ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

    Bugün kandil mi, ne kandili?

    İbadet ve oruçla idrak edilen on bir ayın sultanı Ramazan ayı gelecek hafta sona erecek. Ramazan Bayramı için geri sayım devam ederken Kadir Gecesi tarihi merak konusu olmaya başladı. Vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2021 yılı dini günler takvimini öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki, bugün kandil mi, ne kandili? Bugün Kadir Gecesi mi? Kadir Gecesi ne zaman ve Ramazan ayı ne zaman bitiyor? İşte dini günler takvimi

    KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

    Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 dini günler takvimine göre, 8 Mayıs Cumartesi günü yani bugün Kadir Gecesi idrak edilecek.

    2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

    KAMUDA BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

    Milyonlarca çalışanın günlerdir beklediği haber geldi. Yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar, 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günleri tam gün, 12 Mayıs Çarşamba günü ise yarım gün idari izinli sayılacak. Buna göre Ramazan Bayramı tatili ve hafta sonu izni ile birleştirildiğinde 9 gün tatil yapılabilecek.

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

        RAMAZAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

        Ramazan Bayramı, İslam dinine göre Hicri Kamer yılının dokuzuncu ayı olan Ramazan ayının ardından onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç günü boyunca kutlanan dini bir bayramdır.

        Arapçadaki adı 'îd el-fitr (Arapça: عيد الفطر) Fitr kelimesi arapçada kahvaltı anlamına gelir ve ramazanın bitimi ile birlikte yapılan ilk kahvaltıyı ifade eder.

        Ramazan Bayramı'nın ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır. Bayram namazını yalnız erkekler kılar. Bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Bayram boyunca müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bu ziyaretler esnasında genellikle kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilir.

            Bayramda bakımlı ve temiz olmak adettendir. Herkes en yeni kıyafetlerini giymeye çalışır. Ramazan bayramında çocuklara ailelerin bütçesi elverdiğince yeni kıyafetler alınır. Bazı büyükler ellerini öpen çocuklara hediye veya harçlık verirler. Çocuklar ufak gruplar halinde kapı kapı dolaşarak şekerleme toplarlar.
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            Haberler Güncel Bugün kandil mi, ne kandili? Bugün Kadir Gecesi mi? Kadir Gecesi ne zaman ve Ramazan ayı ne zaman bitiyor?