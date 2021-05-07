SON DAKİKA: Kumar operasyonunda 220 kişiye 1 Milyon lira ceza kesildi! Polisten gizlenmek için bunu da yaptılar

Ayrıca mekanın paralelinde bulunan başka bir yerde daha kumar oynayan 23 kişi yakalandı.

Jandarma ekiplerince bu iki adreste kumar oynadıkları ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 108 kişiye toplam 518 bin 940 lira ceza kesildi.

Her üç adrese yapılan operasyonda 220 kişiye toplamda 1 Milyon 57 bin 100 lira ceza kesti.