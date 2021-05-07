SON DAKİKA: Kumar operasyonunda 220 kişiye 1 Milyon lira ceza kesildi! Polisten gizlenmek için bunu da yaptılar

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Egemenlik ve Gökdere mahallelerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Gökdere Mahallesi'nde, kumar oynandığı belirlenen adrese giden ekipler, mekanın duvarlarını koçbaşıyla kırarak içeri girdi.
Çok katlı binanın her katını kontrol eden jandarma ekipleri, binada bulunan elektrik panosunun arkasında gizli bölme olduğunu belirledi.
Kırılan panonun arkasında kumar oynayanlar ekiplerce yakalandı. Mekanın alt katlarında da tombala oynayan kişileri yakalayan ekipler, 112 kişiye kumar oynadıkları ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 538 bin 160 lira para cezası uyguladı.