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    • 07.05.2021 20:45
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    Son dakika: Bakan yerli koronavirüs aşısının 2.dozunu oldu! "Tüm insanlıkla paylaşmaya hazırız"

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı yerli aşının 2.dozunu oldu. Patent tartışmalarıyla ilgili olarak Bakan Varank, " insanlık yararına yapılır. Tabii ki eğer aşımızı sene sonundan önce elde edebilirsek biz bu aşımızı bütün insanlıkla paylaşmaya hazırız." dedi.


    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP temelli aşının insan denemelerinin Faz-1 aşaması çerçevesinde 2. doz aşısı uygulandı.



    Bakan Varank aşı sonrası açıklamalarda bulundu:

    Bildiğiniz gibi virüs benzeri parçacıklar teknolojisine dayalı aşımızda Faz 1 insan denemelerine geçmiştik. 38 gönüllüden bir tanesiyiz, ikinci dozu yaptırdık. Bu işlerde gönüllü olmak çok önemli. Temennimiz aşımızın başarılı olması



    BÜTÜN İNSANLIKLA PAYLAŞMAYA HAZIRIZ
    Bilim insanlık yararına yapılır. Tabii ki eğer aşımızı sene sonundan önce elde edebilirsek biz bu aşımızı bütün insanlıkla paylaşmaya hazırız. Burada bütün insanlığı tehdit eden bir hastalıktan bahsediyoruz. Burada bir patent tartışması var. Patent tartışmalarının yapılmasına da çok şık bulmuyoruz. Bilgi birikimi tüm insanlıkla paylaşmaya hazırız.

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    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Mustafa Varank yerli koronavirüs aşısının 2.dozunu oldu! "Tüm insanlıkla paylaşmaya hazırız"