



BÜTÜN İNSANLIKLA PAYLAŞMAYA HAZIRIZ

Bilim insanlık yararına yapılır. Tabii ki eğer aşımızı sene sonundan önce elde edebilirsek biz bu aşımızı bütün insanlıkla paylaşmaya hazırız. Burada bütün insanlığı tehdit eden bir hastalıktan bahsediyoruz. Burada bir patent tartışması var. Patent tartışmalarının yapılmasına da çok şık bulmuyoruz. Bilgi birikimi tüm insanlıkla paylaşmaya hazırız.

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