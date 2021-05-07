İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırıları sürüyor.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif savaş alanına dönüştü. İsrail polisi, ses bombaları ve plastik mermiyle cemaate müdahale ederken, Filistinli gençler ise taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi.



Filistin Kızılay'ından yapılan yazılı açıklamada, Harem-i Şerif'te yaşanan olaylarda 53 Filistinlinin İsrail polisinin müdahalesinde yaralandığı belirtildi.





İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

İsrail planlı olarak bu eylemleri yapıyor

Bizim için Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir.

Mescid-i Aksa'nın varlığına yönelik bir provakasyon yapılıyor.

Bu tamamen ırkçı ve faşizan bir yaklaşımdır.

İsrail provakasyon çıkarmak için planlı hareket ediyor.

İsrail hükümeti her türlü kutsalı çiğniyor



Cumhurbaşkanımız Filistin davasının en büyük takipçisidir



Günler öncesinden fanatik Yahudiler kışkırtıldı.



Filistinli kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum, yakın bir şekilde takip ediyoruz. Allah yardımcıları olsun.