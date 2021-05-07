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    • 07.05.2021 23:19
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    Son dakika: Sözcüsü 'ten 'e çok sert tepki: Bizim için kırmızı çizgidir

    Sözcüsü , A Haber canlı yayınında 'in 'ya yönelik baskını hakkında değerlendirmelerde bulundu. "Bizim için Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir" diyen Ömer Çelik, "Bu tamamen ırkçı ve faşizan bir yaklaşımdır" ifadelerini kullandı. Günler öncesinden fanatik Yahudilerin kışkırtıldığını belirten Çelik, Filistinlilere geçmiş olsun dileklerini iletti. AK Parti Sözcüsü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin davasının en büyük takipçisi olduğunu belirtti.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

    polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan 'daki cemaate saldırıları sürüyor.

    Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif savaş alanına dönüştü. İsrail polisi, ses bombaları ve plastik mermiyle cemaate müdahale ederken, Filistinli gençler ise taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi.

    Filistin Kızılay'ından yapılan yazılı açıklamada, Harem-i Şerif'te yaşanan olaylarda 53 Filistinlinin İsrail polisinin müdahalesinde yaralandığı belirtildi.


    İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

    İsrail planlı olarak bu eylemleri yapıyor

    Bizim için Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir.

    Mescid-i Aksa'nın varlığına yönelik bir provakasyon yapılıyor.

    Bu tamamen ırkçı ve faşizan bir yaklaşımdır.

    İsrail provakasyon çıkarmak için planlı hareket ediyor.

    İsrail hükümeti her türlü kutsalı çiğniyor

    Cumhurbaşkanımız Filistin davasının en büyük takipçisidir

    Günler öncesinden fanatik Yahudiler kışkırtıldı.

    Filistinli kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum, yakın bir şekilde takip ediyoruz. Allah yardımcıları olsun.

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    Haberler Güncel Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e çok sert tepki: Bizim için Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir