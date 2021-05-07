Otomobilleri farklı yöntemlerle yurt içine sokan, bunları sahte evrak düzenleyerek satan ve alanlara yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

FARKLI YÖNTEMLERLE LÜKS ARAÇLARI YURDA SOKMUŞLAR

Şüphelilerin lüks otomobilleri gümrük vergilerini kısmen ya da tamamen ödemeyerek tescil işlemleri yaptırarak ithal ettikleri belirlenirken, otomobillerin bir kısmının yurt dışında çalıntı kaydı olduğu ve Interpol tarafından arandığı, bir kısmının turistik kolaylıklardan faydalanılarak yurda getirildiği, şüphelilerin bazılarına da ithalat kapsamında otomobil olarak getirilerek tadilat-montaj adı altında vasıfları değiştirilip ÖTV muafiyeti sağladıkları tespit edildi.