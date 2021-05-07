Son zamanalarda artışa geçen anket manipülasyonlarıyla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıçı açıklamalarda bulunun AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yaşanan bu duruma tepki gösterdi.
"DELİ SAÇMASI İDDİALAR"
24 Haziran seçimlerinde de bu tür anket manipülasyonlarının yaşandığına dikkat çeken Şen, "Bugün manipülasyon yapan arkadaşlar, son Cuhmurbaşkanlığı seçimlerinin 1. turda bitmeyeceğini, Erdoğan'ın yüzde 50'nin üzerine çıkamayacağını dolayısıyla seçimin 2. tura kalacağını hatta bazılar ise kaybedeceğini söylüyordu. Aynı çevreler çıktılar. 'AK Parti yüzde 30'un altına düştü' gibi deli saçması açıklamalar yapıyorlar. Bilimsel veri anlamında hata yapılabilir ama ahlaki olarak hata yapılmamalı. Maalesef görüyoruz ki bazı çevreler yapıyor. Biz son verileri ölçtük analiz üzerine analiz yaptık ve AK Parti'nin son oy oranı yüzde 40." ifadelerini kullandı.
CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek tarafından yapılan "650 milyon TL anket firmalarına ve medyaya dağıtıldı" iddiasını hatırlatan Şen, "Bu sözler sonrası kanım dondu. Yalan veriler nereden ortaya çıkıor, anlaşılıyor." dedi.
CHP'nin kendi eğitim çalışmalarından TELE1 muhabiri Sedef Kabaş'ın "Kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Ve ardından kitlelerin o yalanı gerçekmiş gibi nasıl kucakladığını otur seyret." sözşerini hatırlatan Şen, "Böyle saçmalık olmaz. Bu o eğitimcinin sözleri değil, bu Hitler'in Propaganda Bakanı Goebbels'in kitabının cümleri, bu Nazi'lerin siyasal stratejisidir. Bir yalan söyleyip ardında bir başka yalan daha söylüyorlar ve ikinci yalana ilk yalanlarını delil olarak gösteriyorlar." dedi.
"GENÇLER AK PARTİ'Yİ TERK EDİYOR" YALANI