Animasyonun başrolünde Kemal Kılıçdaroğlu ve Faik Öztrak vardı. Sahne, CHP binasıydı. Yan roldeki profesör ikiliye yalan üretimi için yaptığı buluşları anlattı. "Yalan jeneratörü" ve "insafsız yalan aracı"nı tanıttı. Papağan iksiri içirip yalanları tekrarlattı. Film sonunda ise yüz kızarmasına karşı dezenfektan servisi yaptı.