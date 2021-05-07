Animasyonun başrolünde Kemal Kılıçdaroğlu ve Faik Öztrak vardı. Sahne, CHP binasıydı. Yan roldeki profesör ikiliye yalan üretimi için yaptığı buluşları anlattı. "Yalan jeneratörü" ve "insafsız yalan aracı"nı tanıttı. Papağan iksiri içirip yalanları tekrarlattı. Film sonunda ise yüz kızarmasına karşı dezenfektan servisi yaptı.
CHP Yalan Merkezi adlı çizgi film, sosyal medyada 10 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.
PAPAĞAN İKSİRİ
CHP binasındaki profesör, icat ettiği papağan iksirini Kemal Kılıçdaroğlu'na içiriyor. Yalanları tekrarlamasını sağlıyor!