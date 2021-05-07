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    binasındaki ! İzlenme rekorları kıran çizgi film...

    yalan merkezi açtı! Yalanları yazdı! Papağan gibi tekrarladı! Milli ve yerli insansız hava araçlarını bile hedef aldı. Bu insafsızlık 3 dakikalık çizgi filmde detaylarıyla anlatıldı.

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    İnsafsız yalan aracı


    Animasyonun başrolünde Kemal Kılıçdaroğlu ve Faik Öztrak vardı. Sahne, CHP binasıydı. Yan roldeki profesör ikiliye yalan üretimi için yaptığı buluşları anlattı. "Yalan jeneratörü" ve "insafsız yalan aracı"nı tanıttı. Papağan iksiri içirip yalanları tekrarlattı. Film sonunda ise yüz kızarmasına karşı dezenfektan servisi yaptı.



    CHP Yalan Merkezi adlı çizgi film, sosyal medyada 10 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.



    PAPAĞAN İKSİRİ
    CHP binasındaki profesör, icat ettiği papağan iksirini Kemal Kılıçdaroğlu'na içiriyor. Yalanları tekrarlamasını sağlıyor!



        DERECELİ YALANLAR
        Yalan mucidinin ürettiği palavların şiddeti de İnsafsız Yalan Aracı'nda ayarlanıyor. Kuyruklu, orta, hafif diye 3'e ayrılıyor.



        ÖZTRAK YANINDA
        Kılıçdaroğlu'na, Parti sözcüsü Faik Öztrak da eşlik ediyor. Ürettikleri yalanları İlhan Kesici'nin deşifre ettiğini söylüyor...

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        Haberler Güncel CHP binasındaki insafsız yalan aracı! İzlenme rekorları kıran çizgi film...