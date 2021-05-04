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    • 04.05.2021 15:54
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    Eski li 'tan CHP'li 'ın '' paylaşımına zehir zemberek sözler!

    Son dakika haberleri... 'den istifa eden Adana Milletvekili , CHP'li vekil 'ın skandal '' paylaşımına sert tepki gösterdi. Koncuk, "Bu arkadaş Milletvekili ve PM Üyesi. Kimi suçladığının farkında mı, acaba? seçmeninin bu arkadaşa bir sözü mutlaka vardır. ’ün partisine yakışıyor mu? Yazık!" ifadelerini kullandı.

    Sabah
    CHP'li vekilin 'Dersim katliamı' sözlerine zehir zemberek sözler!

    Halkı ayrıştırmada bir numara olan CHP'den skandal bir paylaşım daha geldi. CHP'nin Bursa Milletvekili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Unutmadık, asla unutmayacağız! nda yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum" dedi.

    Skandal paylaşıma 'den istifa eden Adana Milletvekili 'tan sert tepki geldi.

    "ATATÜRK'ÜN PARTİSİNE YAKIŞIYOR MU?"
    İsmail Koncuk, Orhan Sarıbal'ın paylaşımını alıntılayarak zehir zemberek bir açıklama yaptı. İşte o sözler:

    "Bu arkadaş CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi. Kimi suçladığının farkında mı, acaba? Atatürkçü CHP seçmeninin bu arkadaşa bir sözü mutlaka vardır. Atatürk'ün partisine yakışıyor mu? Yazık!"

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    CHP'li vekilin 'Dersim katliamı' sözlerine zehir zemberek sözler!
    Haberler Güncel Eski İYİ Partili İsmail Koncuk'tan CHP'li Orhan Sarıbal'ın 'Dersim katliamı' paylaşımına zehir zemberek sözler!