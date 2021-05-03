Türkiye, koronavirüs vakalarının tekrar artmasıyla birlikte geçtiğimiz haftadan itibaren 17 günlük tam kapanmaya girdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu süreçte illeri gezerek bölgesel olarak değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca bugün de Edirne'deydi.
Edirne Valiliği'nde toplantı öncesi açıklama yapan Fahrettin Koca şunları söyledi:
"TAM KAPANMA ETKİSİNİ GÖSTERDİ Mİ?"
"Bölgelerde durum değerlendirmesi yapayoruz. Bugün Edirne'deyiz. Yerel yöneticilerimizle beraber toplantı gerçekleştirdik. Ülkemizde son haftalarda gördüğümüz korona hasta sayıları nedneiyle tam kapanmaya geçilmek zorunda kalındı. Vaka sayısında istediğimiz seviyeye gelmediğimzi için 17 günlük tam kapanmada düşüş yaşayacağımızı düşünüyoruz. Olumlu tabloyu görmeye başladık. Yakında ağır hastalara da etki edeceğini bekliyoruz.
"SEMPTOM GÖSTERDİĞİ İÇİN BAŞVURAN SAYISI AZALIYOR AZ TEST YAPILIYOR"
Vaka sayılarındaki düşüş ile test sayılarıile ilgili asılsız değerlendirmeler görüyoruz. Bir defa daha ifade etmek istiyorum. Testler semptom gösteren kişilere yapılır. Kısıtlamalarla birlikte başvuru sayısı düşüyor. Bu da vaka sayısını düşürüyor. Test sayısının düşmesi vaka sayısının düşmesinin sonucudur.
"TAM KAPANMA ZARURET HALİNE GELDİ"
Düşüş hızını artırmak amacıyla tam kapanma bir zaruret haline geldi. Tekraren söylüyorum bu sürecin sonunda vaka sayılarının ciddi derecede düştüğü bir bayramı yaşamaak istiyoruz.