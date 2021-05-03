"SEMPTOM GÖSTERDİĞİ İÇİN BAŞVURAN SAYISI AZALIYOR AZ TEST YAPILIYOR"

Vaka sayılarındaki düşüş ile test sayılarıile ilgili asılsız değerlendirmeler görüyoruz. Bir defa daha ifade etmek istiyorum. Testler semptom gösteren kişilere yapılır. Kısıtlamalarla birlikte başvuru sayısı düşüyor. Bu da vaka sayısını düşürüyor. Test sayısının düşmesi vaka sayısının düşmesinin sonucudur.