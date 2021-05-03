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    • 03.05.2021 13:59
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    SON DAKİKA: Sağlık Bakanı vaka sayılarının düşmesini test sayılarının azalmasına bağlayanlara yanıt verdi: Başvuran sayısı azalıyor

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı , bugün 'de değerledirme toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, vaka sayısının düşmesini test sayısının azalmasına bağlayanlara da "Testler semptom gösteren kişilere yapılır. Kısıtlamalarla birlikte başvuru sayısı düşüyor. Bu da vaka sayısını düşürüyor. Test sayısının düşmesi vaka sayısının düşmesinin sonucudur." diyerek yanıt verdi.

    Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

    Türkiye, koronavirüs vakalarının tekrar artmasıyla birlikte geçtiğimiz haftadan itibaren 17 günlük tam kapanmaya girdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu süreçte illeri gezerek bölgesel olarak değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca bugün de Edirne'deydi.

    Edirne Valiliği'nde toplantı öncesi açıklama yapan Fahrettin Koca şunları söyledi:

    "TAM KAPANMA ETKİSİNİ GÖSTERDİ Mİ?"
    "Bölgelerde durum değerlendirmesi yapayoruz. Bugün Edirne'deyiz. Yerel yöneticilerimizle beraber toplantı gerçekleştirdik. Ülkemizde son haftalarda gördüğümüz korona hasta sayıları nedneiyle tam kapanmaya geçilmek zorunda kalındı. Vaka sayısında istediğimiz seviyeye gelmediğimzi için 17 günlük tam kapanmada düşüş yaşayacağımızı düşünüyoruz. Olumlu tabloyu görmeye başladık. Yakında ağır hastalara da etki edeceğini bekliyoruz.

    "SEMPTOM GÖSTERDİĞİ İÇİN BAŞVURAN SAYISI AZALIYOR AZ TEST YAPILIYOR"
    Vaka sayılarındaki düşüş ile test sayılarıile ilgili asılsız değerlendirmeler görüyoruz. Bir defa daha ifade etmek istiyorum. Testler semptom gösteren kişilere yapılır. Kısıtlamalarla birlikte başvuru sayısı düşüyor. Bu da vaka sayısını düşürüyor. Test sayısının düşmesi vaka sayısının düşmesinin sonucudur.

    "TAM KAPANMA ZARURET HALİNE GELDİ"
    Düşüş hızını artırmak amacıyla tam kapanma bir zaruret haline geldi. Tekraren söylüyorum bu sürecin sonunda vaka sayılarının ciddi derecede düştüğü bir bayramı yaşamaak istiyoruz.

        Edirne'de her biri üç kişiden oluşan filyasyon ekip sayısı 98. Edirne'de vaka sayısı yüzde 50 azaldı. 65 yaş üstü aşılama sayısı yüzde 88.

        Çanakkale, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'daki son durumu değerlendireceğiz. Toplantımızın sonucu ile ilgili olarak akşam saatlerinde sizleri bilgilendireceğim." Bakan Koca sırası gelen vatandaşları aşı olmaya davet etti.

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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        Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarının düşmesini test sayılarının azalmasına bağlayanlara yanıt verdi: Başvuran sayısı azalıyor