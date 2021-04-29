SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Kaftancıoğlu 56 bin lira tazminat ödeyecek

Büyükçekmece 6. Asliye Hukuk Mahkemesindeki karar duruşmasına, davacı Başkan Erdoğan'ın avukatları Ferah Yıldız ve Ümit Kudbay ile davalı Kaftancıoğlu'nun avukatı Mehmet Süleyman Türker katıldı.
Davacı Erdoğan'ın avukatları, her bir haksız fiil bakımından tazminata hükmedilmesini talep etti. Davalı Kaftancıoğlu'nun avukatı, müvekkilinin hakaret kastı olmadığından davanın reddini istedi.
56 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK
Dosyayı karara bağlayan mahkeme, davalı Kaftancıoğlu'ndan 56 bin lira manevi tazminat alınarak davacıya verilmesine hükmetti.