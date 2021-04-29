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    • 29.04.2021 20:10
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    Kayıp çocuk Süleyman 22 saat sonra bulundu, herkesi şaşkına çevirdi

    ’ta yaylada kaybolan 1.5 yaşındaki çocuk 22 saat sonra, kaybolduğu noktadan 10 kilometre uzaklıktaki Belde Merkezinde bulundu.

    İHA

    merkeze bağlı beldesi yakınlarındaki Seküdağ Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Süleyman- çiftinin 6 çocuğundan 1,5 yaşındaki geçtiğimiz gün akşam saatleri önünde ağılın önünde oynarken kaybolmuştu.

    Çocuğun bulunması için geniş kapsamlı arama çalışması başlatıldı. Hayatından endişe edilen çocuk hiç tahmin edilmeyen bir yerde ortaya çıktı. Kaybolduktan 22 saat sonra 10 kilometre uzaklıktaki Merkezinde bulundu.

    Bir kadın yalnız başına yürüyen çocuğu fark edip durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yanına gidildiğinde çocuğun kayıp Süleyman olduğu anlaşıldı. Çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Belde merkezine yürüyerek inip inmediği, birileri tarafından indirilip indirilmediği araştırılıyor.

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