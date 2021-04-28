Türkiye tam kapanmaya hazırlanıyor. 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek tam kapanma öncesi, Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yoluyla toplanacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından 18.00'de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.
SPUTNİK V AŞISININ ORTAK ÜRETİMİ
Türkiye'de aşılama sayısı 22 milyonu aştı. 1. doz aşı uygulanan kişi sayısı 13,5 milyonun üzerinde, 2. doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 8 milyon 618 bini geçti.
Aşı tedariki ve aşılama sürecindeki son durum kurulun gündemini oluşturacak. Sputnik V aşısının ortak üretimine yönelik süreç görüşülecek.
VAKA SAYISI 43 BİN 301
60 binleri geçen vaka sayılarında düşüş sürüyor. Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 192 COVID-19 testi yapıldı, 43 bin 301 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 703 oldu.