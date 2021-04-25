Dr. Erdem Dülger, 51 yıl önce tıp fakültesini bitirdi: Memleketindeki hastaları ücretsiz muayene edip ilaç verdi

Bir ilçe, 30 yıl boyunca ihtiyaç sahipleri ücretsiz muayene eden doktora duygu dolu vefa örneği gösterdi... Dr. Erdem Dülger, 1970 yılında Çapa Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Memleketi Giresun Görele'ye gitti. Bölgede herhangi bir doktor ve sağlık kuruluşu olmadığı için tek başına fedakarca hizmet etti. Yaklaşık 30 yıl boyunca ihtiyaç sahiplerinden muayene ücreti istemedi. Bölge halkının en güvendiği isim haline geldi.

BELEDİYE BAŞKANI OLDU

1994'te bağımsız olarak yüzde 66 oy alarak belediye başkanı bile seçildi. 2003'te vefat etse de Görele'deki izleri hiç silinmedi. Bölge halkı, Dr. Erdem Dülger'in muayenehanesindeki tabelayı geçen 18 yıla rağmen indirmedi.

Bir caddede ismi yaşatılan doktora gösterilen vefa, kalplere işledi. Amcasının izinden giderek doktor olan Prof. Dr. Ahmet Cumhur Dülger, "Ben doktorluk mesleğine 6 yaşındayken amcama yardım ederek başladım. Köylere giderdik. Onları ücretsiz muayene ederdi. Yöre halkıyla çok iyi diyalog kurardı" dedi.

OFİSİNE KİMSE DOKUNMADI



Görele sakinleri, Dr. Erdem Dülger'in anısına muayenesini boş bıraktı. Tabelasını bile kaldırmadı.