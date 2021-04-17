Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.04.2021 10:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.04.2021 10:02
    ABONE OL

    Son dakika: 'dan 8. Cumhurbaşkanı 'ın 28. vefat yıldönümü nedeniyle mesaj

    Son dakika haberine göre , 8. Cumhurbaşkanı 'ın 28. vefat yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında "Her zaman hayırla yâd edilecek olan merhum Turgut Özal'a vefat yıl dönümünde bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyor, kendisini saygıyla anıyorum." ifadeleri yer aldı.

    Erdoğan'dan Özal'ın vefat yıldönümü nedeniyle mesaj
    Başkan , 8. Cumhurbaşkanı 'ın 28. vefat yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan'ın mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vizyon sahibi bir devlet adamı ve siyasetçi olarak fikirleri, icraatları ve başarılarıyla Türk siyasi hayatında derin bir iz bırakmıştır. 'Büyük Türkiye' hedefi doğrultusunda ülkemiz için birçok yeniliğe imza atan Turgut Özal, öncülük ettiği demokratikleşme ve kalkınma hamlelerinin yanı sıra müstesna şahsiyetiyle de milletimizin sevgisini kazanmıştır. Her zaman hayırla yâd edilecek olan merhum Turgut Özal'a vefat yıl dönümünde bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyor, kendisini saygıyla anıyorum." ifadeleri yer aldı.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 28. vefat yıldönümü nedeniyle mesaj