Covid-19, 3 milyon insanı hayattan kopardı: Doktorlar, hasta yaşının 30'lara indiğini açıkladı

Bir yılı aşkın süredir hayatımızda olan Coronavirüs, mutasyona uğradı. Daha da bulaşıcı bir hal aldı. İngiliz mutantının etkili olduğu Türkiye'de de vaka sayıları arttı. Hastane ve yoğun bakımlarda 'yoğunluk' başladı. Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Covid Yoğun Bakım servisinde de alarm vardı...

İYİLEŞME SÜRESİ UZADI



Sağlık çalışanları, hastaları yaşatmak için zamanla yarıştı. Covid Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Melike Cengiz, artık yoğun bakımda 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlarda hastaların yattığını açıkladı. Mutant virüsle birlikte hastalık sürecinin de uzadığını belirten Prof. Dr. Cengiz, "Virüsün pozitif kalma süresi uzadı. Haftalık ağır geçiyor. Şu an bir ayın üzerinde hala pozitif olan hasta grubumuz var" ifadesini kullandı.

Sözlerini şöyle sonlandırdı: Hastanın nefes alabilmesi için en son 30 santim uzunluğunda ağzından akciğerine kadar giden entübasyon tüpünü yerleştiriyoruz. Bu tüpleri yerleştirdiğimiz, son derece ağır solunum yetmezliği olan hastalar. Bu hastaları uyutmamız gerekiyor ve ağrı duymalarını hatırlamalarını engellemeye çalışıyoruz. Maalesef hayatta kalma oranlarını oldukça düşürüyor.

İŞİMIZ YAŞ



Hatay'da Eylül Boyar (14), yüksek ateş ve eklem ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. COVİD-19'u atlattığı ortaya çıktı. Ancak virüse bağlı ortaya çıkan Multisistem Inflamatuar Sendromu (MIS-C) hastalığına yakalanan Boyar'ın organlarının çalışmasının bozulduğu anlaşıldı. 16 gündür hastanede tedavisi süren genç kız, herkese 'Tedbirlere uyun' çağrısı yaptı.

KÂRAVAN



Pandemi, tatil alışkanlıklarını değiştirdi. İlgi, karavanlara yöneldi. Turizmci Tarık Irmak ve Berkan Ülker, yeni modanın kiralık karavan olduğunu söyledi. "Yatırımcı, bir araç satın alıyor. Biz aracı lüks bir karavan haline dönüştürüyoruz. Yatırımcı ile bir kira sözleşmesi imzalıyoruz. Bu süreçten sonra biz yatırımcı adına karavanı müşterilerimize kiralıyoruz" dedi.