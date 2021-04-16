"Kazdıkça bizim altımız da oyuldu. 'Toprak göçtü' dedik. 'Kurusa bakmayın, ıslak topraktı, çöktü' dedi. 'Binanın altı görünüyor, nasıl olur bu' dedik. 'Ben bu kadar kazmayacaktım, ıslak topraktı kaydı' dedi. Kazı 3 hafta kadar sürdü. Ayın 12'sinde gördük, arka bahçeye geçemiyoruz. Can güvenliği yok, şu demirleri yeni koydu. 3 hafta orası 10 metre kazılı durdu. Çocuk merdivene değil de aşağıya gitse uçurumdan uçtu, umurunda değil adamın ya. 2 bina da tehlikede şu anda. Avukata verebilmemiz için rapora ihtiyacımız var. Belediye geliyor, zabıta geliyor, 'rapor verin', yok. Belediyeden geldiklerinde, 'Korkmayın bir şey olmaz' dediler. Bizi geri evlerimize soktular. Bugün yan binadan bağırıyorlardı. 'Boşaltın apartmanı, çöküyorsunuz' diye. Çatlaklar var ama dikey çatlak olmadığı için belediye yetkililerimiz sorun olmadığını söylüyor. Ben sallanıyorum çatır çatır sesler duyuyorum. Kayalar aşağı düşüyor. Müteahhit beyefendiye 10 gün süre verdiler, 10 gün içinde istinat duvarı yapacakmış. Korkmamıza gerek yokmuş. Adam daha 'Siz şükredin benim 1 metre daha hakkım var' diyor. 2 binanın sakinleri sokakta, yatacak yerimiz yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz ama müteahhit yok. İnşaatın bekçisi 7/24 duruyor, şimdi yok."