Gelen son dakika haberine göre, Ankara'da gece yarısı korku dolu anlar yaşandı. Bitişiğindeki inşaatının temel kazısında yaşanan toprak kayması nedeniyle 3 katlı Saadet Apartmanı'nı çökme riskine karşı tahliye edildi.
Olay, Çankaya ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Tevekküller Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, müteahhit G.T., sokak üzerindeki boş arsada, yaklaşık 3 hafta önce bina inşaatı için çalışmalara başladı. Temel kazısı sırasında, kazı alanının bitişiğindeki 3 katlı ve 10 daireli Saadet Apartmanı"nın temelinden aşağı toprak kaymaya başladı.
Apartman sakinleri durumdan endişe duyarak, müteahhit ile iletişime geçti ve belediyeye haber verdi. Ancak iddiaya göre; belediye görevlileri, kazının diğer binalara risk oluşturmadığını belirterek, vatandaşların evlerine dönebileceğini söyledi.