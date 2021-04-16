ABD'de Utah Üniversitesi'nde Biyoçeşitlilik ve Doğa Koruma Ekolojisi Laboratuvarı'nın kurucusu olan Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, kuşbilimci, ekolog ve Türkiye'nin ilk tropik biyoloğu olarak adını bilim dergisine yazdırdı.

Boz ayıların göç eden hayvanlar olduğunu keşfeden, Türkiye'nin ilk kuş üreme merkezinin Kuyucak Gölü'nde olduğunu belirleyen Şekercioğlu, doğa konusunda çok sayıda başarıya imza attı. Geçen yıl ise dünyada gözlemlenen 9 bini aşkın kuş türünden bin 849'unun kayıt altına alınmasını sağladı. Biyoloji dalında Türkiye'nin en başarılı bilim adamı olarak Plos Biology dergisinde listeye adını yazdırdı.