CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li isimler '128 milyar dolar nerede?' şeklinde algı operasyonuna soyunarak Türk ekonomisini hedef aldı.

CHP'nin yalanı hükümet tarafından yapılan açıklamalarla defalarca çürütülse de CHP ve yandaşları aynı yalanı ısrarla sürdürüyor.

CHP NEDEN BU YALANI SÖYLÜYOR?

Muhalefetin ısrarla sürdürdüğü '128 milyar dolar nerede?' yalanının nasıl ve neden ortaya çıktığı ise CHP yandaşı TELE 1'in spikeri Sedef Kabaş'ın sözleriyle anlaşıldı.

"ORTAYA BİR YALAN ATIN VE ARDINDAN KİTLELERİN O YALANI NASIL KUCAKLADIĞINI SEYREDİN"

Kabaş'ın katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar CHP'nin propaganda tarzını gözler önüne serdi. Yalanla kitleleri etkileme stratejisinden bahseden Kabaş şunları söyledi:

Kitleleri yönlendirmek ve etkilemek istiyorsanız ortaya kocaman bir yalan atın, ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Ardından kitlelerin o yalanı nasıl gerçekmiş gibi kucakladığını otur seyret...

GOBBELS TAKTİĞİ

CHP'nin uyguladığı bu yalan siyasetinin, Nazi Almanyası'nın Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in uyguladığı yöntem olarak da biliniyor.