CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li isimler '128 milyar dolar nerede?' şeklinde algı operasyonunu sürdürerek Türk ekonomisini ve Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef almaya devam ediyor.

Birçok kez yalan olduğu ortaya çıkan bu karalama kampanyasını bu kez de Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran bozdu.

Kıran CHP'nin iddialarını rakamlarla çürüttü.

"YÜZ YILIN YALANI"

CHP'li İBB'nin Fazilet Durağı yalanını hatırlataran Kenan Kıran, "Geçtiğimiz sene Fazilet Durağı üzerinden bir yayın yaptık. Bu yılın yalanıydı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun'128 dolar nerede?' iddiası da belki de yüzyılın yalanı olacak. Türkiye Cumhuriyeti, her işlemi kayıt altında olan bir devlet. Ve rakamların hepsi işleniyor. Bu rakamlar aslında, siyasiler ekonomistler de açıklıyor ama görmezden geliniyor." dedi.

AK PARTİ GÖREVE GELDİĞİNDE 27,5 MİLYAR REZERV VARDI

2002'de AK Parti iktidara geldiğinde Merkez Bankası'nın döviz rezervinin 27,5 milyar dolar olduğunu söyleyen



Kenan Kıran şunları söyledi:

"Bu rakamlar Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alıyor. Kamuya açık rakamlar. Gizli rakamlarda bahsetmiyoruz. 2005 sonunda 50 milyar dolarını ilk kez aştı. 2012 ortasında 100 milyar doları geçti.

Kasım 2013'te Gezi Parkı eylemlerine rağmen 135 milyar dolara yaklaştı. '128 milyar dolar nerede?' diye soruyorlar ya. Belki Gezi kalkışması olmasaydı bu rakam daha yüksek olacaktı. Ondan sonra bir düşüş başladı. Ekim 2017'de 117.8 milyar dolar oldu.

"PANDEMİYE RAĞMEN DÖVİZ REZERVİ YÜKSELDİ"

ABD Eski Başkanı Trump'ın ekonomik kur saldırıları ve operasyonları başladı. Bundan sonra ekonomide dolarda ciddi anlamda yükseliş başladı. 135 milyar dolar Eylül 2018'de 84,7 milyar dolara düştü.

Şubat 2020'de, pandemi dönemine rağmen ekonomi yönetiminin tedbirleriyle Merkez Bankası'nın döviz rezervi 107.7 milyar dolara yükseldi. Şubat 2021'de 95,5 milyar dolar, Nisan 2021'de de 87.6 milyar dolar oldu.

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