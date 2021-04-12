Ramazan'da hangi yasaklar uygulanacak? Ramazan'da tam kapanma var mı? Kafe ve restoranlar kapatılacak mı?

RAMAZANDA YENİ YASAKLAR 2021 GELECEK Mİ? TAM KAPANMA OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma sınırlaması ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan ayı ile ilgili şu ifadeleri kullandı; "Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız.

Yukarı doğru gidiş ne zaman bitecek? Ne zaman rakamlar aşağıya doğru gitmeye başlayacak? sorusuna ise Bakan Koca şu yanıtı verdi;"Bugüne kadar yaşadığımız piklerde bir noktadan sonra durduğunu biliyoruz. Bu da aynı şekilde olacak. Ama bu nereye kadar çıkabilir? Onun için bir şey demem zor. Fakat önümüzdeki ramazan ayıyla birlikte hareketlilik azalırsa pik noktasından aşağı doğru inişi bekliyoruz."