Ramazan'da hangi yasaklar uygulanacak? Ramazan'da tam kapanma var mı? Kafe ve restoranlar kapatılacak mı?

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı boyunca oruç tutulacak, vatandaşlar sayılı gün kala sokağa çıkma yasağı ve diğer kısıtlamalarda nasıl bir değişiklik olacağını merak ederek araştırır oldu. Peki Ramazan'da tam kapanma uygulanacak mı? Ramazan'da hangi kısıtlamalar uygulanacak? İşte ayrıntılar...
RAMAZANDA YENİ YASAKLAR 2021 GELECEK Mİ? TAM KAPANMA OLACAK MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma sınırlaması ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan ayı ile ilgili şu ifadeleri kullandı; "Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız.
Yukarı doğru gidiş ne zaman bitecek? Ne zaman rakamlar aşağıya doğru gitmeye başlayacak? sorusuna ise Bakan Koca şu yanıtı verdi;"Bugüne kadar yaşadığımız piklerde bir noktadan sonra durduğunu biliyoruz. Bu da aynı şekilde olacak. Ama bu nereye kadar çıkabilir? Onun için bir şey demem zor. Fakat önümüzdeki ramazan ayıyla birlikte hareketlilik azalırsa pik noktasından aşağı doğru inişi bekliyoruz."
RAMAZAN AYINDA UYGULANACAK KORONAVİRÜS YASAKLARI!
- 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
- Hafta içi tüm illerde 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak olacak.
- Restoran, lokanta, kafeler kapalı olacak. Bu gibi işletmeler sadece paket servisi yapabilecek.
- Ülke genelinde sahur ve toplu iftarlar yasak olacak.
- Teravih namazları camilerde kılınamayacak.
- Yasaklı günlerde market, kasap, manav, kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.
- Fırın, ekmek ve unlu mamuller satan yerler açık olacak.