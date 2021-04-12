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    • 12.04.2021 10:34
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    2021! göründü mü? ?

    ? 2021 göründü mü? sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına girmemize sayılı saatler kalırken, Müslümanlar ilk sahura kalkacak ve oruçlar tutulacak. Merak edilen konulardan birisi de hilal göründü mü oldu? Peki Ramazan hilali ne zaman görülür?

    takvim.com.tr
    Hilal göründü mü 2021! Ramazan hilali göründü mü?

    Ramazan hilali göründü mü? 2021 hilal göründü mü sorusuna yanıt aranıyor. Ramazan hilali ne zaman görülür? Ramazanın müjdeleyecisi olarak kabul edilen Ramazan hilalinin görülüp görülmediği merak ediliyor. Birçok İslam ülkesinde Ramazan ayı başlangıcı 13 Nisan tarihi olarak kabul ediliyor. Peki Ramazan hilali göründü mü?

    RAMAZAN HİLALİ GÖRÜNDÜ MÜ?

    Suudi Arabistan haber ajansında (SPA) yer alan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi bu akşam Ramazan hilalinin görülmediğini ve nihai kararın yarın kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

    KATAR

    Katar Vakıflar Bakanlığı, bu akşam hilalin görülmediğini, bu nedenle Ramazan'ın salı günü başlayacağını açıkladı.

    TUNUS

    Tunus Müftüsü Osman Battıh de ülkede Ramazan'ın salı günü başlayacağını duyurdu.

    KUVEYT

    Kuveyt Şeri İzleme Heyeti tarafından yapılan açıklamada ise hilalin bu akşam görülmemesi nedeniyle pazartesi gününün şaban ayının son günü olduğu aktarıldı.

    RAMAZAN HİLALİ ANLAMI NEDİR?

    İslam hukukunda, esas alınan ay takvimi, başlangıcı ve bitişi ayın hareketlerine göre belirlenen aylardan oluşuyor. Ramazan ayı da ay takvimine göre her yıl değiştiğinden, oruca başlayabilmek için öncelikle, ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekiyor.

    İslam fıkhında yeni ayın tespiti için iki görüş bulunuyor. Aybaşlarının belirlenmesinde çıplak gözle görülme yöntemini tercih edenler ile bilimsel ölçüm ve hesaplamaları esas alan fıkıh otoriteleri, zaman zaman tarihlendirme konusunda farklılaşıyor.

        İslam ülkelerinin bazıları hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle de Ramazan'ın başlangıcında farklılıklar yaşanabiliyor.

        Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı da Ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, öteden beri İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.
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