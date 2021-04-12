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    'da yaşayan pankreas kanserine yakalandı: 'de iyileşti

    Gurbetçi , pankreas kanserini atlattı. Ancak tümör karaciğerine sıçradı. Türk hekimlerinin başarılı operasyonu ile hastalığı atlattı.

    Şifa yurdu

    Almanya'da yaşayan (59), 4 yıl önce pankreas kanserine yakalandı. ipple ameliyatı sonrası hızla toparlandı. Ancak hastalık karaciğere sıçradı. Doktorlar "Masada kalırsın" dedi ancak o umutsuzluğa kapılmadı. İnternetten doktor arayışına başladı. Genel Cerrah Prof. Dr. 'ın benzer operasyondaki başarılarına ulaştı.

    "Beni Türk hekimlerine emanet edin" diyerek uçağa atladı. Soluğu 'de aldı. Kemoterapi, fitoterapi, ozon ve psikolojik destek tedavisini aldı. Küçülen kitleler, 7 saat süren operasyonla alındı. Hayata yeniden başlayan Gümüş, "Ne varsa vatanda var. Allah hekimlerimizden razı olsun" diyerek mutluluğunu anlattı.

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    Haberler Güncel Almanya'da yaşayan Mansur Gümüş pankreas kanserine yakalandı: Türkiye'de iyileşti