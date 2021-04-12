Almanya'da yaşayan Mansur Gümüş (59), 4 yıl önce pankreas kanserine yakalandı. Whipple ameliyatı sonrası hızla toparlandı. Ancak hastalık karaciğere sıçradı. Doktorlar "Masada kalırsın" dedi ancak o umutsuzluğa kapılmadı. İnternetten doktor arayışına başladı. Genel Cerrah Prof. Dr. Ünal Aydın'ın benzer operasyondaki başarılarına ulaştı.

"Beni Türk hekimlerine emanet edin" diyerek uçağa atladı. Soluğu İzmir'de aldı. Kemoterapi, fitoterapi, ozon ve psikolojik destek tedavisini aldı. Küçülen kitleler, 7 saat süren operasyonla alındı. Hayata yeniden başlayan Gümüş, "Ne varsa vatanda var. Allah hekimlerimizden razı olsun" diyerek mutluluğunu anlattı.