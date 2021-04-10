Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Huber Köşkü'nde baş başa görüşmesi başladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi sona erdi.
Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 3 saat sürdü. Görüşmenin ardından iki lider heyetleriyle Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumunu gerçekleştirecek. Erdoğan ve Zelenskiy'nin daha sonra ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.
GÜNDEM ÇOK KRİTİK
9'uncusu gerçekleştirilecek Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi (YDSK) ziyareti kapsamında, liderlerin savunma sektörü, serbest ticaret anlaşması (STA) ve turizm konularını ele alması bekleniyor.
Kulislerde Zelenski'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yakın ilişki içinde olan Erdoğan'dan tansiyonun düşürülmesi için destek isteyeceği konuşuluyor. Ankara'ya bölgeden son ulaşan bilgilerde de Ukrayna tarafında arazideki askeri hareketliliğin, Rusya'nın ileri sürdüğü gibi savaş durumuna hazırlık boyutunda olmadığı bildirildi. Öte yandan ABD Başkanlığı Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna sınırındaki Rus askeri varlığının 2014'ten beri en yüksek seviyede olduğunu belirtti.