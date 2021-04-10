



BU SORULARIN CEVABI CHP'DE!



CHP'nin bu tutumu akıllara bu soruları getirdi;



CHP'liler yurt dışındaki rezervin yurt içine taşınmasından neden rahatsız oldu?



"128 milyar dolar nerede?" şeklinde algı yaparak neden Türk ekonomisi ve Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hedef alındı?



Yoksa dış güçlerin kendilerini mutemet adamı gördükleri zihniyet CHP zihniyeti mi?



Tüm bunların cevabı CHP'de...







İşte DSP'li Masum Türker'in konuya ilişkin açıklamalarından satır başları;

Bu hükümetin yaptığı başarılı bir iş var, bunu kimse söylemiyor. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmadan birkaç ay evvel, en sonuncusu Şubat ayının sonuna doğru Türkiye'nin yurt dışında bulunan bütün altınları taşındı ülkeye. Bakın bu önemli bir şeydir ama bunu ne hükümet pazarladı ne de olumludur dedi.Hatırlıyor musunuz Trump sürekli Papaz için konuşuyordu. Bizim Halk Bankası'nın müdür muavinini ABD'de tutuklu tuttular. Bunların nedeni, o paraların taşındığını fark etmelerinin ardından oldu. Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Bey esip gürlüyor ya, o gücü nereden alıyor? Devletimizin yurt dışında rezerv diye emanette parası altını yok artık.Devlete ait olan para ve altınları swap aracılığıyla Londra'ya taşıdılar. Londra'dan fiilen uçaklarla taşındı. Bakın ben bunu takip etmişimdir ama bu milli övünülecek bir şey olduğu için bu operasyon tamamlandığı güne kadar ağzımı açmadım. Bundan sonra bazı toplantılarda söyledim, Türkiye'nin bu parası gelmiştir, başarılıdır.Bu paranın sonradan geldiğini fark eden dış güçler; Türkiye'de kendini mutemet adamı gördüklerini fırçalamışlardır.Sayın Cumhurbaşkanı kimin kim olduğunu biliyor. Ben dışarıdan biri olarak biliyorsam o hayli hayli biliyor.