CHP ve yandaş medyası, Türkiye ekonomisine yönelik '128 milyar dolar nerede?' şeklinde algı operasyonu başlattı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı sistematik olarak hedef aldı.
Çukur siyasetini, yalan ve iftira ile yürüten CHP zihniyeti ülke gündemini bu skandal algı operasyonu ile meşgul etmeye devam ediyor.
DSP'Lİ TÜRKER AÇIKLADI: ÇOK ÖNEMLİ BİR OPERASYON
Ekonomiden sorumlu Eski Bakan Masum Türker, katıldığı bir programda konuya ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde, Türkiye'nin yurt dışında bulunan bütün altın ve paralarının yurt içine taşındığını belirten Masum Türker, bu operasyonun çok önemli olduğunu vurguladı.
"TAYYİP BEY O GÜCÜ NEREDEN ALIYOR?"
Eski HalkBank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasının nedeninin, Türkiye'nin yurt dışındaki rezervini ülkeye taşımasından kaynaklı olduğunu ifade eden Türker, "Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Bey esip gürlüyor ya, o gücü nereden alıyor? Devletimizin yurt dışında rezerv diye emanette parası altını yok artık" ifadelerini kullandı.
"MUTEMET ADAMI GÖRDÜKLERİNİ FIRÇALADILAR"
Öte yandan DSP'li Masum Türker, "Bu paranın sonradan geldiğini fark eden dış güçler; Türkiye'de kendini mutemet adamı gördüklerini fırçalamışlardır. Sayın Cumhurbaşkanı kimin kim olduğunu biliyor. Ben dışarıdan biri olarak biliyorsam o hayli hayli biliyor" şeklinde konuştu.
Türker'in bu açıklamalarının ardından gözler "128 milyar dolar nerede?" yaygarasını koparan CHP ve yandaşı çukur medyaya çevrildi.
Alçak bir algı operasyonu ile kara propaganda tüccarlığını soyunan CHP'liler adeta Türkiye'nin rezervlerini yurt içine taşımasından rahatsız olan dış güçlerden emir almış gibi hareket ediyor.