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    • 10.04.2021 02:24
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    Son dakika: 'nın ilçesinde facia! Binanın temeli kaydı 15 bina boşaltıldı

    Gelen son dakika haberine göre, 'nın ilçesinde gece yarısı korku dolu anlar yaşandı. 8 katlı bir binanın temelinde kayma meyadana geldi. Binanın temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi meydana geldi. 15 bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

    DHA
    Ankara'nın Çankaya ilçesinde facia

    Gelen son dakika haberine göre, 'nın ilçesinde gece yarısı korku dolu anlar yaşandı.

    Olay, Çankaya ilçesi 'ta meydana geldi. Yapımına başlanan inşaat çalışması sırasında temel kazısının bitişiğinde bulunan 'taki 8 katlı 'nın temelinde kayma meydana geldi.

    Binanın temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi meydana geldi. Bina sakinleri, gelen çatırtı sesleriyle panik yaşadı. İhbar üzerine polis, itfaiye, , ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri, yıkılma tehlikesine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, çökme tehlikesi bulunan 8 katlı bina ve Altay Sokak ile Mektep Sokak'ta bulunan 14 binayı tahliye etti. Evlerinden tahliye edilip, konaklayacak yer bulunmayan bazı vatandaşlar, ve 'nin misafirhanelerine yönlendirildi.

    Mahalle sakinlerinden , büyük iş makineleriyle hafriyat alınması sonucu, Bahar Apartmanı'nın temelinde kayma olduğunu ve binanın uçuruma doğru kaymaya başladığını söyledi.

    Tahliye edilen binalardan birinde yaşayan ise "Binanın temelinde alttaki inşaat nedeniyle kazı yapıldı. Bir arkadaşım bize binanın bulunduğu sokakta asfaltta açılma olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.
    Öte yandan, kayma olan bina sakinleri, inşaat çalışması başladığında müteahhit ile görüştüklerini, müteahhidin, 'Kendi arsam istediğim gibi kazımı yaparım' ifadesini kullandığını iddia etti

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    Haberler Güncel Son dakika: Ankara'nın Çankaya ilçesinde facia! Binanın temeli kaydı 15 bina boşaltıldı