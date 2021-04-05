İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber ekranlarında yayınlanan 'Memleket Meselesi' programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
104 emekli amiral tarafından yayınlanan darbe imalı bildirinin, seçilmiş hükümete karşı anlayış ortaya koyan bir bildiri olduğunu belirten Süleyman Soylu, "Bu bildiri bir fitne bildirisidir, bu bir istismar bildirisidir." dedi.
Bakan Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar:
Böyle bir tabloyu yorumlamak bizim için bir sorumluluk gerektiriyor ve vatandaşımıza gerçekleri aktarmamız gerekiyor. Kendi amirallik sıfatlarını kullanarak gece yarısı yapılan bildiri "darbeyi işaret eden" bir bildiridir. Bildiride vesayetin izleri bulunuyor.
"SEÇİLMİŞ HÜKÜMETE KARŞI ANLAYIŞ ORTAYA KOYUYORLAR"
Seçilmiş hükümete sınırlar çizen bu bildiride "Ben belirleyiciyim" deniliyor. Bu bildiri bir fitne bildirisidir, bu bir istismar bildirisidir. Seçilmiş hükümete karşı anlayış ortaya koyan bir bildiridir.
Google'dan Samet Kuşcu diye girin. 58'de bunlar darbe planlıyorlar. Samet Kuşçu gidip bunu ihbar ediyor. Bunlar bir kalkışma içerisindeler diyor. Bunlar yakalanıyorlar ve beraat ediyorlar. Bu kişiler 1960 darbesinde yer aldı.
"DARBELERİN SİYASİ OPERASYON MERKEZLERİ VARDIR"
Darbelerin muhakkak birlikte iş tuttuğu siyasi operasyon merkezleri vardır. Bütün darbelerin birbirine benzeyen ilişkileri vardır. Bundan 3 gün önce Ticaret Bakanımız bir açıklama yaptı ve "Bütün dönemlerin en büyük ihracatını gerçekleştirdik" dedi. Bir taraftan salgınla karşı karşıyayız. Vatandaşımızın karşılaştığı sıkıntılar. Üretim, tedarik... Tüm bu zincirleri koparmamak için herkes elinden gelen fedakarlığı yapıyor. Bu çerçeve içinde Türkiye 18,5 milyar dolarlık bir Mart ayı ihracatı gerçekleştirdi.