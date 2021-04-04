Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 15:00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde değerlendirme toplantısına katılacak.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün saat 15.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceği bildirilmişti.
AK PARTİ EMEKLİ AMİRALLERİN ALÇAK BİLDİRİSİ SONRASI HAREKETE GEÇTİ
Öte yandan, 104 emekli amiral tarafından imzalanan ve büyük tepki toplayan bildiriyle ilgili AK Parti'den flaş bir hamle geldi.
AK Parti'nin perşembe günü yapılması planlanan MYK toplantısı, emekli amirallerin bildirisi üzerine bugün gerçekleştirilecek. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, katıldığı televizyon programında, "Biz AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantımızı perşembe günü planlamıştık.
Ancak bu son gelişmeler dolayısıyla yaptığımız değerlendirmeler neticesinde AK Parti MYK, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Bu bildiriyi çok daha geniş bir şekilde değerlendireceğiz, ele alacağız. Bu konuda takındığımız tavrı daha da güçlendirmek için gerekli adımları atacağız" dedi.