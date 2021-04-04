Boşanmak istediği eşi yazılımcı olunca... Casus bir programla tüm mesajlaşmaları kaydetmiş

Koray Merve T. çifti geçtiğimiz yıllarda evlendi. Özel bir yazılım firmasında çalışan Merve ile eşi Koray arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Taraflar evliliklerine birden fazla kez şans verip evliliklerine devam etmek istese de başarılı olmadı.
İddiaya göre, 39 yaşındaki genç kadın geçtiğimiz günlerde eşinin cep telefonunu inceledi. Eşinin yaptığı bazı yazışmaları gören Merve, bunları kaydetti. Daha sonra da Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı.
Hakkında açılan boşanma davasında genç adam başkaları ile yaptığı yazışmaların dosyada delil olarak sunulması sonrası büyük bir şok yaşadı.