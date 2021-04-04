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    Boşanmak istediği eşi yazılımcı olunca... Casus bir programla tüm mesajlaşmaları kaydetmiş

    Eşiyle boşanmak için mahkemeye başvuran ., dava dosyasında başkalarıyla yaptığı mesajlaşmaların delil olarak sunulduğunu gördü. Yazılımcı eşinin telefonuna casus bir program yüklediğini öğrenen şaşkın koca, ‘özel hayat ihlal’ suçundan karşı dava açtı...

    Dilek Yaman Demir
    Eldeki casus takipte

    Koray Merve T. çifti geçtiğimiz yıllarda evlendi. Özel bir yazılım firmasında çalışan Merve ile eşi Koray arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Taraflar evliliklerine birden fazla kez şans verip evliliklerine devam etmek istese de başarılı olmadı.

    İddiaya göre, 39 yaşındaki genç kadın geçtiğimiz günlerde eşinin cep telefonunu inceledi. Eşinin yaptığı bazı yazışmaları gören Merve, bunları kaydetti. Daha sonra da Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı.

    Hakkında açılan boşanma davasında genç adam başkaları ile yaptığı yazışmaların dosyada delil olarak sunulması sonrası büyük bir şok yaşadı.


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        Yine iddiaya göre Koray'ın yaptığı mesajlaşmalar genç adam tarafından imha edilen mesajlardı.

        Bunun üzerine bir araştırma yapan genç adam kullandığı telefonunda özel yazılmış bir casus program fark etti.Yazılımcı eşi tarafından telefona yüklenen program sayesinde telefonun hacklediğini ve mesajları kaydedildiğini ileri süren Koray, şikayetçi olmaya karar verdi.

        Koray fark ettiği bu durum sonrası eşinin özel hayatını ihlal ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

            Şikayet dilekçesinde eşinin ünlü bir yazılım firmasında çalıştığını, telefonunu yazdığı yazılım programı sayesinde ele geçirdiğini ve usulsüz mesajlarla kendisine boşanma davası açtığını iddia etti. Taraflar arasındaki boşanma davası devam ederken yazılımcı eş hakkında özel hayatın gizliliği ne ihlal suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.
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            Haberler Güncel Boşanmak istediği eşi yazılımcı olunca... Casus bir programla tüm mesajlaşmaları kaydetmiş