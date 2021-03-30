Salih Dayan kimdir? Salih Dayan tutuklandı mı, tahliye mi oldu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Üç kız kardeş öz babalarının yıllardır kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürüp, şikayetçi oldu ve gündemde büyük yankı uyandırdı. Baba iddiaları reddetse de gözaltına alınmıştı. Peki Salih Dayan olayında son gelişmeler neler? İşte olayla ilgili tüm detaylar…
SALİH DAYAN OLAYININ DETAYLARI NEDİR?
Abla H.G., 6 yaşından 20 yaşına kadar anneleriyle dini nikahlı olan babasının cinsel istismarına maruz kaldığını ileri sürdü. H.G., şunları söyledi;
*Altı yaşımdan 20 yaşıma kadar tacize ve tecavüze uğradım. Yıllarca şiddet uyguladı. Bunları sadece bana yapıyor sanıyordum ama kız kardeşime yaptığını da gördüm.
"PSİKOLOJİMİZ ALT ÜST OLDU"
*20 yaşlarımda iken bir sabah uyandım, koridordan ayak sesi geldiğini duydum. Yine bana geliyor zannettim. Ayak sesleri kesildi, odadan çıkıp nereye gitti diye baktım. Kardeşimin odasına girmiş, ağzını kapatmış halde tacizde bulunduğunu gördüm.
*Beynimden vurulmuşa döndüm. Bunların hepsi yeni ortaya çıktı. Yaşadıklarımız psikolojimi alt üst etti. Çok fazla mağdur var, çok fazla şikayetçi var ama korktukları için üzerini kapatmaya çalışıyorlar.
*Bir babanın evladına yapmayacağı şeyleri yaptı bize. Bir insan evladına bunları nasıl yapabilir? Annemi hep dövüyordu ama sonradan öğrendik ki annemi erkeklere pazarlıyormuş. Biz adaletin yerini bulmasını, onun en ağır cezayı almasını istiyoruz.