Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.03.2021 16:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.03.2021 16:21
    ABONE OL

    ? , ?

    Gündemde en çok araştırılanlar arasında ? Sorusu yer alıyor. Üç kızına küçük yaşlarından itibaren taciz ve tecavüz ettiği iddiaları ile gündeme bomba gibi düşen isim kızlarının şikayeti üzerine mahkemeye çıktı. Bu gelişmeler üzerine binlerce kişi , ? Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte ile ilgili o iddialar ve yasal olarak olayla ilgili son durum…

    takvim.com.tr
    Salih Dayan kimdir?

    Salih Dayan kimdir? Salih Dayan tutuklandı mı, tahliye mi oldu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Üç kız kardeş öz babalarının yıllardır kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürüp, şikayetçi oldu ve gündemde büyük yankı uyandırdı. Baba iddiaları reddetse de gözaltına alınmıştı. Peki Salih Dayan olayında son gelişmeler neler? İşte olayla ilgili tüm detaylar…

    SALİH DAYAN OLAYININ DETAYLARI NEDİR?

    Abla H.G., 6 yaşından 20 yaşına kadar anneleriyle dini nikahlı olan babasının cinsel istismarına maruz kaldığını ileri sürdü. H.G., şunları söyledi;

    *Altı yaşımdan 20 yaşıma kadar tacize ve tecavüze uğradım. Yıllarca şiddet uyguladı. Bunları sadece bana yapıyor sanıyordum ama kız kardeşime yaptığını da gördüm.

    "PSİKOLOJİMİZ ALT ÜST OLDU"

    *20 yaşlarımda iken bir sabah uyandım, koridordan ayak sesi geldiğini duydum. Yine bana geliyor zannettim. Ayak sesleri kesildi, odadan çıkıp nereye gitti diye baktım. Kardeşimin odasına girmiş, ağzını kapatmış halde tacizde bulunduğunu gördüm.

    *Beynimden vurulmuşa döndüm. Bunların hepsi yeni ortaya çıktı. Yaşadıklarımız psikolojimi alt üst etti. Çok fazla mağdur var, çok fazla şikayetçi var ama korktukları için üzerini kapatmaya çalışıyorlar.

    *Bir babanın evladına yapmayacağı şeyleri yaptı bize. Bir insan evladına bunları nasıl yapabilir? Annemi hep dövüyordu ama sonradan öğrendik ki annemi erkeklere pazarlıyormuş. Biz adaletin yerini bulmasını, onun en ağır cezayı almasını istiyoruz.

        "ANNEMİ ERKEKLERE PAZARLIYORMUŞ"

        Kız kardeşlerden S.D. (30) de, "Bu yaşıma kadar evlenemedim, hep erkeklerden kaçtım. İki defa intihar girişiminde bulundum. Ben de sadece bana yaptığını sanıyordum ama herkese yapıyormuş. Annemin, ablamın gözlerinin içine bakamıyordum, utanıyordum. Annemi erkeklere pazarlamış" diye konuştu.

        SALİH DAYAN TUTUKLANDI MI?

        İddiaya göre, 28-30-34 yaşındaki kız kardeşler 6-7 yaşlarından beri babaları tarafından istismara maruz kaldı. Salih Dayan 'Ben sizin babanızım sevişmeyi öpüşmeyi başkasından öğreneceğinize benden öğrenin' diyerek yıllarca öz kızlarına cinsel istismarda bulundu.

        3 kız kardeşin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan emlakçı baba, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İddiaları kabul etmeyen baba, kızlarının kendisinden para alabilmek için böyle bir olaya başvurduklarını savundu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Salih Dayan kimdir? Salih Dayan tutuklandı mı, tahliye mi oldu?