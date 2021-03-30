"PSİKOLOJİMİZ ALT ÜST OLDU"



*20 yaşlarımda iken bir sabah uyandım, koridordan ayak sesi geldiğini duydum. Yine bana geliyor zannettim. Ayak sesleri kesildi, odadan çıkıp nereye gitti diye baktım. Kardeşimin odasına girmiş, ağzını kapatmış halde tacizde bulunduğunu gördüm.



*Beynimden vurulmuşa döndüm. Bunların hepsi yeni ortaya çıktı. Yaşadıklarımız psikolojimi alt üst etti. Çok fazla mağdur var, çok fazla şikayetçi var ama korktukları için üzerini kapatmaya çalışıyorlar.

*Bir babanın evladına yapmayacağı şeyleri yaptı bize. Bir insan evladına bunları nasıl yapabilir? Annemi hep dövüyordu ama sonradan öğrendik ki annemi erkeklere pazarlıyormuş. Biz adaletin yerini bulmasını, onun en ağır cezayı almasını istiyoruz.