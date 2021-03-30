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    • 30.03.2021 11:37
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    kimdir? Mersin'de sapık baba iddiası! nedir?

    olayı nedir? nedir? Twitter'da trend olan gündemle ilgili Salih Dayan isminin kim olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. H.G. (34) ile kız kardeşleri S.D. (30) ve S.D., (28), öz babaları Salih Dayan'dan şikayetçi oldu. 3 kardeş babalarının kendilerine istismarda bulunduğunu söyledi.

    takvim.com.tr
    Salih Dayan kimdir? Mersin'de sapık baba iddiası! Salih Dayan olayı nedir?

    Salih Dayan olayı nedir? Salih Dayan kimdir? Mersin'de meydana gelen olayın detayları sosyal medyanın gündemine oturdu. Twitter'da gündem olan konunun ardından Salih Dayan kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

    SALİH DAYAN KİMDİR?

    H.G. (34) ile kız kardeşleri S.D. (30) ve S.D., (28), öz babaları S.D.'nin yıllardır kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu iddia edip şikayetçi oldu.

    3 kız kardeşin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan emlakçı baba, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İddiaları kabul etmeyen baba, kızlarının kendisinden para alabilmek için böyle bir olaya başvurduklarını savundu.

    SALİH DAYAN OLAYI NEDİR?

    Abla H.G., 6 yaşından 20 yaşına kadar anneleriyle dini nikahlı olan babasının cinsel istismarına maruz kaldığını ileri sürdü. H.G., şunları açıkladı:

    "Altı yaşımdan 20 yaşıma kadar tacize ve tecavüze uğradım. Yıllarca şiddet uyguladı. Bunları sadece bana yapıyor sanıyordum ama kız kardeşime yaptığını da gördüm. 20 yaşlarımda iken bir sabah uyandım, koridordan ayak sesi geldiğini duydum. Yine bana geliyor zannettim. Ayak sesleri kesildi, odadan çıkıp nereye gitti diye baktım. Kardeşimin odasına girmiş, ağzını kapatmış halde tacizde bulunduğunu gördüm.

    Beynimden vurulmuşa döndüm. Bunların hepsi yeni ortaya çıktı. Yaşadıklarımız psikolojimi alt üst etti. Çok fazla mağdur var, çok fazla şikayetçi var ama korktukları için üzerini kapatmaya çalışıyorlar. Bir babanın evladına yapmayacağı şeyleri yaptı bize. Bir insan evladına bunları nasıl yapabilir? Annemi hep dövüyordu ama sonradan öğrendik ki annemi erkeklere pazarlıyormuş. Biz adaletin yerini bulmasını, onun en ağır cezayı almasını istiyoruz."

        "HERKESE YAPIYORMUŞ"

        Kız kardeşlerden S.D. (30) de, "Bu yaşıma kadar evlenemedim, hep erkeklerden kaçtım. İki defa intihar girişiminde bulundum. Ben de sadece bana yaptığını sanıyordum ama herkese yapıyormuş. Annemin, ablamın gözlerinin içine bakamıyordum, utanıyordum. Annemi erkeklere pazarlamış" dedi.

        Mersin Kadın Platformu adına konuşan Bahar Şofer ise şunları söyledi;

        "S.D isimli şahsın 3 kızını uzun yıllar boyunca çocukluklarından beri istismar ettiği iddiaları vardı. Daha önceden de babaları hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ileten kız kardeşler yine bu şikayetin sonuçsuz kalmasından, etkin bir soruşturma yürütülmemesinden kaygılılar. Şu anda ifadesi alınıp serbest bırakılan S.D., tehditlerine devam etmekte, kız kardeşlerin şikayetlerini geri alması için baskı yapmaya devam etmektedir."
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        Haberler Güncel Salih Dayan kimdir? Mersin'de sapık baba iddiası! Salih Dayan olayı nedir?