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    • 27.03.2021 21:37
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    nasıl kılınır, kaç rekat? Berat Kandili nasıldır?

    Berat Kandili bugün milyonlarca vatandaş tarafından idrak ediliyor. Berat Kandili ibadetleri vatandaşların araştırdığı konulardan birisi oldu. Vatandaşlar İslam alemi için son derece önemli olan bu gecede dini vecibelerini yerini getirmek istiyor. Bu nedenle tespih namazına ilişkin bazı hususlar merak konusu oluyor. Peki, nasıl kılınır, kaç rekat? Berat Kandili nasıldır? İşte bilgiler...

    Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Berat Kandili tesbih namazı kılınışı nasıldır?

    Berat Kandili, Şaban ayının 15. gününde idrak ediliyor. Kurtuluş, af ve arınma gecesi olan bu mübarek günü vatandaşlar ibadet, dualarla geçirecek ve dini vazifelerini yerine getirecek. Bu mübarek günde dini vazifelerini yerine getirecek olan vatandaşlar "Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Berat Kandili tesbih namazı kılınışı nasıldır? İşte cevaplar...

    TESPİH NAMAZI NASIL KILINIR?

    Tesbih namazı dört rek'at olup şöyle kılınır: Allah rızâsı için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha tesbih edilir yani 'Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber' denilir.

    İşte kılınışı;

    Bu tesbih, rükûa varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rek'atta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rek'ata kalkılınca yine 15 kere tesbih okunur, ardından geri kalan kısım aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rek'at tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

    Aslolan herkesin bu namazı tek başına kılmasıdır. Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde bu tesbih yapılmaz.

        BERAT KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER

        Namazdan sonra şu tesbihler çekilir:

        "Estağfirullahe'l- azim ve etübü ileyh"

        Anlamı: Azim olan Allah'ı tesbih ve O'na hamd ederim.

        "Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike."

        Anlamı: Ey Allah'ım ! Afendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.) ve efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.

        Berat Kandilinde;

        Lâ ilâe illallah,
        Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed,
        Estağfirullah,
        Sübhànallah,
        Elhamdülillâh,
        Allahu ekber,
        Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm, gibi Allah, zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

        Berat Kandilinde günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir:

        "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym".
        Anlamı: Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür. Azamet sahibi Yüce Allah'tan başkasında güç kuvvet ve kudret yoktur.

        Allah Teâla şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelemiştir. Peygamber Efendimiz: "Ben, günde yüz kere istiğfâr ederim…" (Müslim, Zikir, 42) buyurmuşlardır.

            Müslim'den rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur: "Resûlullâh'a (Miraç'ta) üç şey verildi: Beş vakit namaz, Bakara Sûresi'nin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi…" (Müslim, Îman, 279)

            Resulullah'a salavat getirmeyi Allah Teâla emretmiştir. Ayrıca hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının giderileceği bildirilmiştir. Ayet-i kerîmede buyrulur: "Şüphesiz ki Allâh ve melekleri, Peygambere çokça salât ederler. Ey müminler! Siz de O'na salavât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin!" (el-Ahzâb, 56)

            Hz. Peygamber'e en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir. Salât-u selam getirmek için belirli bir vakit ve sayı yoktur. Kişi dilediği zaman ve istediği miktarda salât-u selam getirilir.
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            Haberler Güncel Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Berat Kandili tesbih namazı kılınışı nasıldır?