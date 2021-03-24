FATİHA MEALİYLE KONUŞMASINA BAŞLADI
Başkan Erdoğan, konuşmasına Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha Suresi'nin mealini okuyarak başladı.
FATİHA MEALİYLE KONUŞMASINA BAŞLADI
Başkan Erdoğan, konuşmasına Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha Suresi'nin mealini okuyarak başladı.
FATİHA SURESİ'NİN MEALİ
Kur'an-ı Kerim'deki ilk sure olan Fatiha Suresi'nin meali şu şekilde "Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah'a mahsustur.
(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.