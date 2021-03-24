Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.03.2021 12:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.03.2021 12:55
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Başkan 7. Olağan Büyük Kongresi'ndeki konuşmasına 'nin mealini okuyarak başladı

    Son dakika haberi: Başkan ve Genel Başkanı . Olağan Kongresi'ndeki konuşmasına Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan 'nin mealini okuyarak başladı.

    Erdoğan Fatih Suresi'nin mealini okuyarak konuşmasına başladı

    AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi Ankara'da Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan salona gelişinde büyük bir coşkuyla karşılandı.

    FATİHA MEALİYLE KONUŞMASINA BAŞLADI

    Başkan Erdoğan, konuşmasına Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha Suresi'nin mealini okuyarak başladı.

        FATİHA SURESİ'NİN MEALİ

        Kur'an-ı Kerim'deki ilk sure olan Fatiha Suresi'nin meali şu şekilde "Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah'a mahsustur.

        (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

            Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ndeki konuşmasına Fatiha Suresi'nin mealini okuyarak başladı