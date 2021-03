"ÇOK GÜÇLÜ BİR LİSTE GELİYOR"

Ankara Spor Salonundaki çalışmalardan dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a ve ekibine teşekkür eden Kandemir, "Sayın Cumhurbaşkanımız liste ile ilgili hazırlıklarını tamamladı. İnşallah yarın milletimizin önüne çok güçlü bir kadro ile çıkacağız.



TOPLUMUN HER KESİMİNİ KUŞATAN HER KİMLİĞİN İÇİNDE YER BULDUĞU BİR KADRO

Toplumun her kesimini kuşatan, her kimliğinin içerisinde var olduğu, çok güçlü isimlerin olduğu, alanında etkili, yetkili isimlerin olduğu çok güçlü bir liste ile inşallah yarın AK Parti yeniden milletimizin huzuruna çıkmış olacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.



KONGREDENİN SLOGANI TÜRKİYE İÇİN GÜVEN VE İSTİKRAR

Kongrenin ana sloganının "Türkiye için güven ve istikrar" olduğunu hatırlatan Kandemir, "İnşallah bugüne kadar oluşturduğu birikimi, heyecanı bundan sonraki süreçte Türkiye'ye dair nasıl bir vizyonu taşıdığımızı yarın hep birlikte göreceğiz." dedi.