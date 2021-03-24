AK Parti'de bugün kongre günü. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek 7. Olağan Kongre'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerine ilişkin manifesto ve yol haritasını açıklayacak. AK Parti'de, büyük kongre için HDP dışındaki 11 siyasi partiye davetiye gönderildi. Kongrenin sloganı "Türkiye için güven ve istikrar" olarak belirlendi.
SİYASİ TARİHE DAMGA VURDU
Salgın nedeniyle kongreye, yurt dışından konuk çağrılmazken, kısıtlı sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, engelli ile gazi ve şehit yakınları davet edildi. Kongreye eski bakanlar, eski ve yeni milletvekilleri, parti kurucuları, önceki dönem parti kurulu üyeleri, eski Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu üyeleri de davet edildi.
AK Parti, 14 Ağustos 2001'de kurulduktan 15 ay sonra girdiği ilk genel seçimde iktidara geldi. 19 yıldır iktidarını sürdüren AK Parti, Türk siyasi tarihine damgasını vurdu. AK Parti, üçü olağanüstü, altısı olağan olmak üzere toplam 9 kongre yaptı. 2019 yılının Aralık ayında başlayan 7. Olağan Kongre sürecine Kovid-19 salgını nedeniyle iki kez ara verildi.