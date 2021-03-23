E-Okul neden açılmıyor? E-Okul çöktü mü? e-Okul sistemine giriş yapamayan öğrenciler ve aileler "E-Okul neden açılmıyor?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Konu ile ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
E- OKUL ÇÖKTÜ MÜ? E-OKUL NEDEN AÇILMIYOR 23 MART 2021?
Türkiye genelinde öğrencilerin notlarını ve devamsızlık bilgilerini öğrenmelerine yarayan e-Okul sisteminde erişim sorunu yaşanmaya başlandı. Konu ile ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. e- Okul giriş sayfasına girişler yavaş da olsa an itibariyle sağalanabiliyor.
E-OKUL VBS VE ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
e-Okul sistemine öğrenci TC kimlik numarası ve öğrenci numarasını karşınıza çıkan ekrana yazıp giriş butonuna tıklayın.
e-Okul VBS sistemi ile aşağıda yer alan tüm hizmetlere kolayca ulaşabilirsiniz. e-Okul hesabına giriş yaptıktan sonra sol taraftaki menüde bu hizmetler yer almaktadır. Bu hizmetleri hem öğrenciler hemde veliler kullanabilmektedirler.
Yazılı Sonucu Sorgulama
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nin (VBS) en sık kullanılan hizmetinden birisi de yazılı sonucu sorgulama sayfası. Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul'a giriş yaparak sonuçları istedikleri zaman öğrenebiliyorlar.
Ders Programı
e-Okul üzerinden öğrencilerin haftalık ve dönemlik ders programları istenildiği zaman öğreniliyor. Öğrenci ya da velinin sisteme kendi bilgileri ile giriş yaptıktan sonra açılan sayfa üzerinden kolayca ders programı görüntüleniyor.
Öğrenci Belgeleri
e-Okul'un bir diğer önemli özelliği de öğrenci belgesi alma sayfası. Bu özellik ile öğrenci ve veliler, okula gitmeden öğrenci belgesini e-imza'lı şekilde alabiliyor.
Ortalama Yükseltme Puanları
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nin (VBS) en sık kullanılan hizmetinden birisi de yazılı sonucu sorgulama sayfası. Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul'a giriş yaparak sonuçları istedikleri zaman öğrenebiliyorlar.