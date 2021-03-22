Geçtiğimiz hafta Perşembe akşamı Tel Rıfat'tan PKK/YPG'li teröristler tarafından Kilis'e yapılan saldırılara karşılık veriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan yaptığı açıklamada Fırat Kalkanı bölgesinde 10 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

"İHA'LAR BULDU..."

Bakanlığın açıklamasında şunlar belirtildi: "Kilis'e yönelik yapılan terör saldırısının hesabını sormaya devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde İHA'larla tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."

Kilis'e yönelik yapılan terör saldırısının hesabını sormaya devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde İHA'larla tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/DDgL5eS5DB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 22, 2021