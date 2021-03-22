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    • 22.03.2021 13:17
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    SON DAKİKA: 'e yapılan roketli saldırının hesabı soruluyor! İHA'lar buldu! Komandolar etkisiz hale getirid

    Son dakika haberi: Geçtiğimiz hafta Perşembe akşamı Tel Rıfat'tan PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu 'e iki roket düştü. Roketler şans eseri boş araziye düşerken can kaybı veya yaralanan olmadı. Bir sonraki gün ise Başkan Erdoğan, saldırı düzenleyen teröristlerden hesap sorulacağını açıkladı. Cumartesi günü yapılan operasyonda Tel Rıfat'ta 20'den fazla terör hedefi imha edildi, çok sayısa terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İHA'ların yerini tespit ettiği 10 teröristin komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı.

    DHA
    İHA'lar buldu! Komandolar işi bitirdi

    Geçtiğimiz hafta Perşembe akşamı Tel Rıfat'tan PKK/YPG'li teröristler tarafından 'e yapılan saldırılara karşılık veriliyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan yaptığı açıklamada bölgesinde 10 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

    "İHA'LAR BULDU..."
    Bakanlığın açıklamasında şunlar belirtildi: "Kilis'e yönelik yapılan terör saldırısının hesabını sormaya devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde İHA'larla tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Kilis'e yapılan roketli saldırının hesabı soruluyor! İHA'lar buldu! Komandolar etkisiz hale getirid