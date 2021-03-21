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    • 21.03.2021 17:55
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    ! 'ın ilçesinde 2 çocuk, buldukları cismin patlaması sonucu

    Gelen haberine göre, 'ın ilçesinde 14 ve 16 yaşlarında olduğu öğrenilen 2 çocuk, kırsal alanda buldukları cismin patlaması sonucu yaşamlarını yitirdi.

    DHA
    Buldukları cismin patlaması sonucu öldüler

    haberi... 'ın ilçesinde 2 çocuk, buldukları cismin patlaması sonucu .

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    Korkunç , öğle saatlerinde Beytüşşebap ilçesine bağlı kırsalında meydana geldi. İddiaya göre, isimleri henüz belirlenemeyen 14 ve 16 yaşlarında 2 çocuk, buldukları cisimle oynadıkları sırada patlama oldu. Yaralanan çocuklar, 'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan çocuklar, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

    Çocukların cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, patlamaya ilişkin inceleme sürüyor.

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    Haberler Güncel Son dakika! Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2 çocuk, buldukları cismin patlaması sonucu öldü