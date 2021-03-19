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    Küçük kızın üzerine 50 kilogram ağırlığındaki cam kapı düştü: Mağaza sahipleri hesap verecek

    'da Avukat ile 8 yaşındaki kızı A., 22 Mayıs 2017'de 'deki bir alışveriş merkezine gitti. '' adlı oyuncak mağazasına girmek isterlerken küçük kızın üzerine 50 kilogram ağırlığındaki cam kapı düştü. A.'ya sağlık raporu veren doktor, "Şah damarına çok yakın bir noktadan darbe almış. Ucuz kurtulmuş" dedi.

    Cam pazarı

    İstanbul'da Avukat ile 8 yaşındaki kızı A., 22 Mayıs 2017'de 'deki bir alışveriş merkezine gitti. '' adlı oyuncak mağazasına girmek isterlerken küçük kızın üzerine 50 kilogram ağırlığındaki cam kapı düştü.

    A.'ya sağlık raporu veren doktor, "Şah damarına çok yakın bir noktadan darbe almış. Ucuz kurtulmuş" dedi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Akın, kapının kırık olmasına rağmen önlem alınmadığını belirtti.

    Savcılık, camı, kırık olmasına rağmen sağlammış gibi kullanılmaya devam eden şirket yetkilileri hakkında dava açtı.

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    Haberler Güncel Küçük kızın üzerine 50 kilogram ağırlığındaki cam kapı düştü: Mağaza sahipleri hesap verecek