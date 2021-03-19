Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) ihbarda bulunan bir vatandaş, şarkıcı Aleyna Tilki'nin bir magazin programında "İnsanları Coronavirüs değil, ilaçlar öldürüyor" şeklinde beyanda bulunduğunu bildirdi.
Şarkıcının Bebek'te basın mensuplarıyla ayaküstü sohbetinde ise "Ben kendim, aşı yaptırmak istemiyorum. Anneme de kardeşime de yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum. Dünyada ilaç sektörüne de güvenmiyorum.
Dünyada testlerin yüzde 80'i yanlış bence. Kan testi, PCR yaptırdım. Farklı sonuçlar çıktı. İnsanları Corona değil de ilaçlar öldürüyor olabilir mi?" dediği hatırlatıldı.