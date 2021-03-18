Dur Yolcu şiiri kime ait? 18 Mart Çanakkale Zaferi Dur Yolcu şiirinin hikayesi nedir? Sorulaırnın yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Kahraman Türk ordusunun bundan tam 106 yıl önce Çanakkale Cephesi'nde mücadele verdi ve tarihe geçti. Türk tarihinin unutulmaz olaylarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla Dur Yolcu şiirinin kime ait olduğu, yazarı hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu. Sosyal medya hesaplarından paylaşmak isteyenler Dur Yolcu şiirinin sözlerini araştırır oldu. İşte ayrıntılar…
DUR YOLCU ŞİİRİ SÖZLERİ
Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.
Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda
Gördüğün bu tümsek Anadolu'nda,
İstiklal uğrunda, namus yolunda
Can veren Mehmed'in yattığı yerdir.
Bu tümsek, koparken büyük zelzele,
Son vatan parçası geçerken ele,
Mehmed'in düşmanı boğdugu sele
Mübarek kanını kattığı yerdir.
Düşün ki, haşrolan kan, kemik, etin
Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin
Bir harbin sonunda bütün milletin
Hürriyet zevkini tattığı yerdir.