Yangın, öğlen saatlerinde ilçenin Dereiçi köyünde ahşap bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler bitişikteki evlere sıçradı. İhbarla köye belediye itfaiye ekipleri ile Orman Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve sağlık ekipleri sevk edildi.