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    • 17.03.2021 16:58
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    ? Yarın bankalar, eczaneler, kargolar açık mı?

    Türk tarihinin en önemli zaferlerinden birisidir. Son derece önemli bu günde şehitlerimiz rahmet ve minnetle anılacak. Çanakkale Zaferi gününün resmi tatil olup olmadığı da vatandaşların merakla araştırdığı konulardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Peki, ? Yarın bankalar, eczaneler, kargolar açık mı? İşte detaylar...

    18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi?

    1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı cephelerden olan Çanakkale'de Türk milleti bundan tam 106 yıl önce büyük bir zafer kazandı. Şanlı Türk ordusu düşmanı boğazın sularına gömdü. Bu önemli günün resmi tatil olup olmadığını merak eden vatandaşlar 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, yarın bankalar, eczaneler, kargolar açık mı? İşte bilgiler...

    18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ RESMİ TATİL Mİ?

    18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil değildir. Tüm işletmeler ve kurumlar normalde olduğu gibi açık olacaktır.

    İşte detaylar;

    YARIN BANKALAR, ECZANELER, KARGOLAR AÇIK MI?

    18 Mart Perşembe günü tüm mekan, kurum ve işletmeler açık olacaktır.

    ÇANAKKALE ZAFERİ

    Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir. İtilaf Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek, Rusya ile güvenli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmak, başkent İstanbul'u zapt etmek suretiyle Almanya'nın müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletleri'ni zayıflatma amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı'nı seçmişlerdir. Ancak saldırıları başarısız olmuş ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Kara ve deniz savaşı sonucunda iki taraf da çok ağır kayıplar vermiştir. Savaş Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştır.

        57. ALAY

        Çanakkale Savaşları'nda o dönem rütbesi yarbay olan Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben size taarruz emretmiyorum ölmeyi emrediyorum" sözüyle canlarını ortaya koyarak düşmanın üzerine yürüyen ve adını tarihe "kahraman birlik" olarak altın harflerle yazdıran 19. Tümen'e bağlı 57. Alay, 103 yıl önceki savaşın mihenk taşları arasında yer alıyor.

        18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı geçiş harekatı başarısızlıkla sonuçlanınca karadan çıkmayı planlayan düşman birlikleri, bu eylemlerini 25 Nisan 1915 sabahında Arıburnu bölgesinden gerçekleştirmek için harekete geçti.

        19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, 25 Nisan sabahında Arıburnu bölgesinden duyulan top sesleri üzerine bölgeye bir tabur sevkinin gündeme gelmesiyle tümene bağlı 57. Alay'ı, bir top bataryası ve süvari birliğiyle bölgeye gönderdi.

        Diğer destek birliklerle düşmanın tam teşekküllü 8 taburuna karşı koyan ve önemli oranda şehit veren 57. Alay, kahramanlıklarıyla ve vatanı için bile bile ölüme gitmeleriyle adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

        Mustafa Kemal'in "Ben size taarruz emretmiyorum ölmeyi emrediyorum" sözüyle gözünü kırpmadan düşmanın üzerine yürüyen 57. Alay ve diğer birliklerin katıldığı taarruzla ilgili İngiliz Subay General Hamilton'ın "Gebe dağlar Türk doğurmakta devam ediyor." sözü de o yıllarda Türk askerinin ortaya koyduğu mücadeleyi akıllara kazıdı.

            "ÇANAKKALE GEÇİLMEZ"

            "Çanakkale geçilmez" destanını yazan binlerce kahraman arasında kahramanlıkları ve gösterdikleri üstün başarı aradan geçen 103 yıla rağmen gururla anlatılan 57. Alay'ın tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitliği her yıl yüzbinlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor, gelenler minnettarlığını belirtiyor, dualar ediyor.

            Her yıl on binlerce genç, 25 Nisan'da yaptıkları "57. Alaya Vefa Yürüyüşü"yle 57. Alay başta olmak üzere Çanakkale şehitlerini anıyor, atalarının kahramanlıklarıyla gururlanıyor.
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            Haberler Güncel 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi? Yarın bankalar, eczaneler, kargolar açık mı?