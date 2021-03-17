1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı cephelerden olan Çanakkale'de Türk milleti bundan tam 106 yıl önce büyük bir zafer kazandı. Şanlı Türk ordusu düşmanı boğazın sularına gömdü. Bu önemli günün resmi tatil olup olmadığını merak eden vatandaşlar 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, yarın bankalar, eczaneler, kargolar açık mı? İşte bilgiler...

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ RESMİ TATİL Mİ?

18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil değildir. Tüm işletmeler ve kurumlar normalde olduğu gibi açık olacaktır.

İşte detaylar;