1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı cephelerden olan Çanakkale'de Türk milleti bundan tam 106 yıl önce büyük bir zafer kazandı. Şanlı Türk ordusu düşmanı boğazın sularına gömdü. Bu önemli günün resmi tatil olup olmadığını merak eden vatandaşlar 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, yarın bankalar, eczaneler, kargolar açık mı? İşte bilgiler...
18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ RESMİ TATİL Mİ?
18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil değildir. Tüm işletmeler ve kurumlar normalde olduğu gibi açık olacaktır.
İşte detaylar;
YARIN BANKALAR, ECZANELER, KARGOLAR AÇIK MI?
18 Mart Perşembe günü tüm mekan, kurum ve işletmeler açık olacaktır.
ÇANAKKALE ZAFERİ
Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir. İtilaf Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek, Rusya ile güvenli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmak, başkent İstanbul'u zapt etmek suretiyle Almanya'nın müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletleri'ni zayıflatma amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı'nı seçmişlerdir. Ancak saldırıları başarısız olmuş ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Kara ve deniz savaşı sonucunda iki taraf da çok ağır kayıplar vermiştir. Savaş Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştır.