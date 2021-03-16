İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) emekliye ayrılan Yavuz Erkut'un yerine Temmuz 2020'de genel sekreter olarak atanan Can Akın Çağlar'ın 2018'de bankaya ipotekli lüks boğaz manzaralı villası üç yılda 7 kat değer kazandı. Bankacılık piyasasında önemli bir yere sahip olan, Ziraat Bankası'nda genel müdürlük ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) yöneticilik yapan Çağlar, ballı satışta 1 koydu 7 kazandı.
Sabah'ın haberine göre Oschatz İstanbul Enerji Sistemleri Şirketi'nin aldığı kredi nedeniyle özel bir bankaya ipotek ettiği lüks villanın şanslı sahibi Çağlar, çok önemli bir yatırıma da imza attı. Şirketin aldığı kredi borcunu ödeyememesi nedeniyle İstanbul Üsküdar Salacak sahilinde Kız Kulesi'nin hemen karşısında yer alan 12 villanın bulunduğu Kız Kulesi Konakları'nda muhteşem boğaz manzaralı, tenis kortlu, yüzme havuzlu tripleks villa bankaya kaldı.
Bankadan satışın el altından yapılarak 12 milyon liraya satın alınan villanın şimdiki değeri ise 80 milyon TL. Kız Kulesi Konakları'nın en değerli villası aynı zamanda kapanmaz yarımada manzarasına da sahip. Çağlar, içinde 8 oda, 3 salon ve terası bulunan 650 metrekarelik villayı bankadan 10 milyon liraya satın aldı. Çağlar, "Ucuza alındı" tepkilerinin ardından satışı iptal ettirip, bu sefer 12 milyon lira ödedi. Villanın tapudaki resmi satış rakamı ise 5 milyon 873 bin liraydı. 2018'de alınan villa için emlak vergisi ödenmezken, ikinci yıl 26 bin 276 lira emlak vergisi ödedi.