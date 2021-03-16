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    'tan ve 'a sert tavır! "O iyi biri değil"

    Prens  ve 'ın röportajını dünyada 50 milyon kişi izlendi. eski başkanı da onlardan biriydi. Trump 2016'daki başkanlık seçimlerinde 'Trump seçilirse 'ya taşınırım' diyen Markle'ı affetmedi. Hatta 2019'da yapacağı ziyareti öncesi esi için 'Edepsiz' bile dedi.

    Trump tavır

    Prens ve 'ın röportajını dünyada 50 milyon kişi izlendi. eski başkanı da onlardan biriydi. Trump 2016'daki başkanlık seçimlerinde 'Trump seçilirse Kanada'ya taşınırım' diyen Markle'ı affetmedi. Hatta 2019'da yapacağı ziyareti öncesi esi için 'Edepsiz' bile dedi.

    Bu sürede Trump başkanlığa veda etti. Meghan ve Harry ise Kraliyet'ten ayrılarak ABD'ye yerleşti. Ancak ikili arasındaki soğuk savaş sona ermedi. Röportajı izleyen Trump'ın eski danışmanlarından 'a "O iyi biri değil, daha önce de söylemiştim" dedi.

    GÜVENDE DEĞİLLER
    Prens Harry Kraliyet'ten ayrıldıktan sonra korunmadığını açıkladı. Medyada 'yaki 18 milyon dolarlık malikaneleri ifşa olan çift, aralık ayında hırsız şoku yaşadı. Öyle ki eyaletinde yaşadığı belirlenen bir adam 24 ve 26 Aralık'ta çiftin evine izinsiz girerken yakalandı. Tutuklandı.

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    Haberler Güncel Donald Trump'tan Prens Harry ve Meghan Markle'a sert tavır! "O iyi biri değil"