Prens Harry ve Meghan Markle'ın röportajını dünyada 50 milyon kişi izlendi. ABD eski başkanı Trump da onlardan biriydi. Trump 2016'daki başkanlık seçimlerinde 'Trump seçilirse Kanada'ya taşınırım' diyen Markle'ı affetmedi. Hatta 2019'da yapacağı İngiltere ziyareti öncesi Sussex Düşesi Meghan için 'Edepsiz' bile dedi.

Bu sürede Trump başkanlığa veda etti. Meghan ve Harry ise Kraliyet'ten ayrılarak ABD'ye yerleşti. Ancak ikili arasındaki soğuk savaş sona ermedi. Röportajı izleyen Trump'ın eski danışmanlarından Jason Miller'a "O iyi biri değil, daha önce de söylemiştim" dedi.

GÜVENDE DEĞİLLER

Prens Harry Kraliyet'ten ayrıldıktan sonra korunmadığını açıkladı. Medyada California'yaki 18 milyon dolarlık malikaneleri ifşa olan çift, aralık ayında hırsız şoku yaşadı. Öyle ki Ohio eyaletinde yaşadığı belirlenen bir adam 24 ve 26 Aralık'ta çiftin evine izinsiz girerken yakalandı. Tutuklandı.