Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Rasim Öztekin, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Öztekin'in Galatasaray bayrağı konulan tabutu, önce mezun olduğu Galatasaray Lisesi'ne getirildi. Ardından profesyonel tiyatro hayatına başladığı Ses Tiyatrosu önünde cenaze aracından indirildi. Tören mangası usta oyuncunun tabutuna omuz vererek, tiyatro sahnesine getirdi. Öztekin'in cenaze namazı Ses Tiyatrosu'ndaki törenin ardından Zincirlikuyu Camii'nde kılındı. Sanatçı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Ünlü sanatçının kızı Pelin Öztekin, "Konuşma hazırlamadım. Sadece babama çok teşekkür etmek istiyorum ilk aşkım olduğu, ustam olduğu, bana her şeyi öğrettiği için. Ben burada büyüdüm. Bu sahnede onu izleyerek büyüdüm. Bu sahneye böyle çıkmak istemezdim babamla ama 'bak baba birlikte aynı sahnedeyiz' onu çok seviyorum. Herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.