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    , 'da son yolculuğuna uğurlandı

    Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden oyuncu , ’da son yolculuğuna uğurlandı. Öztekin’in bayrağı konulan tabutu, önce mezun olduğu ’ne getirildi. Ardından profesyonel tiyatro hayatına başladığı önünde cenaze aracından indirildi. Tören mangası usta oyuncunun tabutuna omuz vererek, tiyatro sahnesine getirdi. Öztekin’in cenaze namazı Ses Tiyatrosu’ndaki törenin ardından ’nde kılındı. Sanatçı, ’nda defnedildi.

    Ustaya veda

    Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden oyuncu , 'da son yolculuğuna uğurlandı. Öztekin'in bayrağı konulan tabutu, önce mezun olduğu 'ne getirildi. Ardından profesyonel tiyatro hayatına başladığı önünde cenaze aracından indirildi. Tören mangası usta oyuncunun tabutuna omuz vererek, tiyatro sahnesine getirdi. Öztekin'in cenaze namazı Ses Tiyatrosu'ndaki törenin ardından 'nde kılındı. Sanatçı, 'nda defnedildi.

    Ünlü sanatçının kızı , "Konuşma hazırlamadım. Sadece babama çok teşekkür etmek istiyorum ilk aşkım olduğu, ustam olduğu, bana her şeyi öğrettiği için. Ben burada büyüdüm. Bu sahnede onu izleyerek büyüdüm. Bu sahneye böyle çıkmak istemezdim babamla ama 'bak baba birlikte aynı sahnedeyiz' onu çok seviyorum. Herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Rasim Öztekin, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı