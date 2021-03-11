Mutasyonlu virüs hangi illerde görüldü? Mutasyonlu virüs görülen iller listesi açıklandı mı?

MUTASYONLU VİRÜS HANGİ İLLERDE GÖRÜLDÜ?

Koca, şu bilgileri verdi:

"Alınan tüm tedbirlere rağmen maalesef gün geçtikçe mutant virüsler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artmaktadır. Mutant virüsle enfekte olduğu tespit edilen kişileri daha sıkı izolasyon kurallarına tabi tutuyoruz. Bugüne kadar 76 ilimizde toplam 41 bin 488 B.1.1.7 (İngiltere) mutantı, 9 ilimizde toplam 61 B.1.351 (Güney Afrika) mutantı, bir ilimizde 2 B.1.427 (California-NewYork) mutantı ve bir adet de P.1 (Brezilya) mutantı tespit edilmiştir.

Bu hızlı bulaşan varyantlara karşı halen tedbirden ve aşıdan başka silahımız yok. Bu silahlarımızın yetersiz olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor. Ancak her ikisinin de zorlukları var. Aşı için küresel bir tedarik güçlüğü, tedbir için de bir yılın verdiği yorgunluk var. Hep birlikte el ele bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum."