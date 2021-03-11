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    • 11.03.2021 19:40
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    hangi illerde görüldü? listesi açıklandı mı?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görülen illeri açıkladı! Bakan Koca birçok ilde İngiltere mutantı, Güney Afrika mutantı, California-NewYork mutantı ve bir adet de Brezilya mutantı tespit edildiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından soruusna yanıt aranmaya başlandı. listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı bilgilerine göre mutasyonların genler üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle, organizmalar mutasyonları gidermek için DNA onarımı gibi mekanizmalara sahip virüs türleri oluyor. Peki mutasyonlu virüs hangi illerde görüldü?

    takvim.com.tr
    Mutasyonlu virüs hangi illerde görüldü? Mutasyonlu virüs görülen iller listesi açıklandı mı?

    Mutasyonlu virüs hangi illerde görüldü? Mutasyonlu virüs görülen iller listesi sorgulanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca birçok ilde mutasyonlu virüs görüldüğünü duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada hangi türde virüs görüldüğüne dair bilgiler verildi!

    MUTASYONLU VİRÜS HANGİ İLLERDE GÖRÜLDÜ?

    Koca, şu bilgileri verdi:

    "Alınan tüm tedbirlere rağmen maalesef gün geçtikçe mutant virüsler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artmaktadır. Mutant virüsle enfekte olduğu tespit edilen kişileri daha sıkı izolasyon kurallarına tabi tutuyoruz. Bugüne kadar 76 ilimizde toplam 41 bin 488 B.1.1.7 (İngiltere) mutantı, 9 ilimizde toplam 61 B.1.351 (Güney Afrika) mutantı, bir ilimizde 2 B.1.427 (California-NewYork) mutantı ve bir adet de P.1 (Brezilya) mutantı tespit edilmiştir.

    Bu hızlı bulaşan varyantlara karşı halen tedbirden ve aşıdan başka silahımız yok. Bu silahlarımızın yetersiz olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor. Ancak her ikisinin de zorlukları var. Aşı için küresel bir tedarik güçlüğü, tedbir için de bir yılın verdiği yorgunluk var. Hep birlikte el ele bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum."

    MUTASYONA UĞRAMIŞ VİRÜS NE DEMEK?

    Bir organizmanın veya virüsün genetik materyalinde meydana gelen kalıcı değişiklik.

    RNA virüslerinde DNA virüslerine oranla çok daha fazla mutasyon meydana gelir. SARS-CoV-2 bir RNA virüsüdür.

    Mutasyon ya da değişinim, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir. Mutasyona uğramış organizma ise mutant olarak adlandırılır. Mutasyonların genler üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle, organizmalar mutasyonları gidermek için DNA onarımı gibi mekanizmalara sahiptir.

        MUTASYONLU VİRÜS NE KADAR TEHLİKELİ?

        Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, "Mutasyonla ilgili çok fazla sayıda haber ve bilgi çıkmış durumda. Dünyadan da sürekli bilgi geliyor. İngiltere'de başlayan mutasyonların duyurulmasıyla birlikte hepimiz alert olduk. Burada en büyük merakımız 'mutasyonun hastalık şiddeti üzerine etkisi ne olacak?' Şu anda hastalık şiddetine dair olumsuz bir bilgi elimize gelmedi; dünyadan da ülkemizden de. Evet; bazı mutasyonlar gerçekleşti.

        Ama hastalığın şiddetini arttırdığına dair bir kanıt şu an elimizde yok. Kişisel olarak şunu söyleyebilirim ki virüs yaşamını devam ettirmeye çalışıyor aslında. Her türlü önlemi arttırdığımızda virüs başka bir yol deniyor. O nedenle mutasyona uğruyor. Bu tam da bir savaş gibi aslında. Bu mutasyonların sonucunda hastalık şiddetini etkileyen bir durumla ben yoğun bakımlarımızda karşılaşmadım'' ifadelerini kullandı.
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