SON DAKİKA: Papa'nın Irak ziyaretinde skandal harita! Barzaniler’den ‘Büyük Kürdistan’ propagandası

Katolik dininin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Françesko'nun pazartesi günü sonra eren tarihi Irak ziyaretinin yankıları sürüyor. Papa'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ziyaretinde Erbil'in büyük bir skandala imza attığı ortaya çıktı.
İLAHİLERLE KARŞILANDI
Bağdat'taki temaslarının ardından cumartesi günü Necef'te Iraklı Şiilerin lideri Büyük Ayetullah Ali Sistani ile bir araya gelen Papa Françesko, pazar günü de IKBY'nin başkenti Erbil'e geçti. Papa, Erbil Uluslararası havalimanında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve dini temsilciler tarafından karşılandı. Törende yöresel kıyafet giyen çocuklar, seslendirdikleri ilahiler eşliğinde Papa'yı zeytin dalları, yeşil yapraklar ve çiçeklerle karşıladı.
PULLARI BARZANİLER TANITTI
IKBY İletişim Bakanlığı, ziyaretin anısına 6 adet hatıra pulu bastırdı. Barzani ailesi de bizzat pulların tanıtımını Papa Françesko'ya yaptı. Ancak pullardan birinde Türkiye'nin büyük tepkisini çekecek bir skandala imza atıldığı ortaya çıktı.