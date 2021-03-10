Sorularda günlük yaşamdan örneklere de yer verildi. Görsel soruların sayısı ve kullanımı bazı derslerde arttı. Türkçe, matematik, fen bilimleri ve İngilizce'nin yanı sıra din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde görsel sorulara daha çok yer verildi.