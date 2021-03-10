Son dakika haberi... 6 Haziran'da milyonlarca öğrenci Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek. 6 Haziran LGS öğrencisinde herkesin merakla beklediği LGS'de çıkacak örnek sorular yayımlandı.
Mart ayı LGS örnek sorularda yayımlanan sorular ve cevaplarına göre görsel soruların sayısının arttığı görüldü. İşte 6 Haziran LGS sınavı öncesi yayımlanan Mart ayı örnek soruları.
Sorularda günlük yaşamdan örneklere de yer verildi. Görsel soruların sayısı ve kullanımı bazı derslerde arttı. Türkçe, matematik, fen bilimleri ve İngilizce'nin yanı sıra din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde görsel sorulara daha çok yer verildi.