Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Antik Kenti, tüm dünyanın gözlerini Türkiye'ye çevirdi. 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak adlandırılan bölge, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi.

Dünyanın hayran kaldığı Göbeklitepe, dün bir skandalla gündeme geldi. Öyle ki İtalyan DJ Deborah de Luca, tarihi ören yerinde lazer ışıklı performans düzenledi. Sosyal medya kullanıcıları "Tarihi bir bölgede böyle bir etkinlik düzenlemek şart mı?" diyerek tepki gösterdi.

Bölgenin eski kazı başkanı Alman Arkeolog Klaus Schmidt'in eşi Çiğdem Köksal Schmidt ise "Göbeklitepe'yi koruyarak, on binlerce yıla saygıyla ziyaretçiye açmak bu mu? Çok üzgünüm" dedi.

ARKEOLOĞUN EŞİNDEN TEPKİ



Alman Arkeolog Klaus Schmidt, 1995'te Göbeklitepe'yi gün yüzüne çıkardı. Hayatını bu bölgeye adadı. 2012'deki kalp krizi geçirdi, kurtarılamadı.