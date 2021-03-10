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    İtalyan DJ   12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe'de: Tepkiler gecikmedi

    12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girdi. Dünyanın gözleri ’ya çevrildi. İtalyan DJ bölgede performans gösterisi düzenledi. Lazer ışıklarının eşlik ettiği şov, tepki çekti.

    Yanlış Lucasyon

    Şanlıurfa'daki , tüm dünyanın gözlerini 'ye çevirdi. 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak adlandırılan bölge, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi.

    Dünyanın hayran kaldığı Göbeklitepe, dün bir skandalla gündeme geldi. Öyle ki İtalyan DJ Deborah de Luca, tarihi ören yerinde lazer ışıklı performans düzenledi. Sosyal medya kullanıcıları "Tarihi bir bölgede böyle bir etkinlik düzenlemek şart mı?" diyerek tepki gösterdi.

    Bölgenin eski kazı başkanı Arkeolog 'in eşi ise "Göbeklitepe'yi koruyarak, on binlerce yıla saygıyla ziyaretçiye açmak bu mu? Çok üzgünüm" dedi.

    ARKEOLOĞUN EŞİNDEN TEPKİ


    Alman Arkeolog Klaus Schmidt, 1995'te Göbeklitepe'yi gün yüzüne çıkardı. Hayatını bu bölgeye adadı. 2012'deki kalp krizi geçirdi, kurtarılamadı.

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    Haberler Güncel İtalyan DJ Deborah de Luca  12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe'de: Tepkiler gecikmedi
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